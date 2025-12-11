Eslovaquia avanza que no apoyará el uso de los activos rusos para financiar los gastos militares de Ucrania

Archivo - El primer ministro eslovaco, Robert Fico, junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en una visita a Bratislava. - Martin Baumann/TASR/dpa - Archivo

BRUSELAS 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha adelantado este jueves que no apoyará ningún acuerdo durante la cumbre de líderes de la Unión Europea la próxima semana que implique financiar los gastos militares de Ucrania para los próximos años, incluyendo el uso de los activos rusos congelados en Europa.

En una carta al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que ha tenido acceso Europa Press, Fico reitera su negativa a cualquier medida para mantener a Kiev en la batalla, alegando la posición de Bratislava sobre la guerra en Ucrania y su respaldo a los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos.

"Sin comentar las ventajas, desventajas o riesgos de las soluciones propuestas por la Comisión Europea, quisiera dejar muy claro que en el próximo Consejo Europeo no estoy en posición de apoyar ninguna solución a las necesidades financieras de Ucrania que incluya cubrir los gastos militares de Ucrania para los próximos años", señala el primer ministro eslovaco a una semana de la cumbre europea que debatirá el uso de los bienes rusos congelados para un 'préstamo de reparación'.

Fico ha insistido "sin buscar excusas financieras ni legales" que el rechazo a las iniciativa de Bruselas obedece a su "política de paz" respecto a la guerra en Ucrania. "Me impide votar a favor de prolongar el conflicto militar, porque proporcionar decenas de miles de millones de euros para gastos militares es prolongar la guerra", recoge la misiva.

Igualmente, el dirigente eslovaco avisa de que usar los activos rusos congelados "podría poner en peligro directamente los esfuerzos de paz de Estados Unidos", puesto que Washington tiene el ojo puesto en estos fondos para la reconstrucción de Ucrania.

La cumbre de líderes europeos del 18 y 19 de diciembre se presenta como la cita para que la UE llegue a un consenso sobre el uso de la liquidez de estos activos para financiar a Ucrania los próximos dos años. Los líderes europeos están llamados a optar por esta vía, que necesitaría de la mayoría cualificada del Consejo y no de la unanimidad de los jefes de Estado y de Gobierno, por lo que el 'no' de Hungría o Eslovaquia no bloquearía la decisión.