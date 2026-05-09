España condena el ataque del Frente Polisario a las bases marroquíes de Esmara

Archivo - Bandera del Sáhara Occidental durante una marcha en Madrid - Europa Press/Contacto/Lito Lizana - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español ha trasladado este sábado su condena al ataque efectuado el pasado martes contra el Frente Polisario contra varias bases marroquíes a las afueras de la ciudad de Esmara, en el Sáhara Occidental.

A través de una publicación en redes sociales de su Embajada en Rabat (Marruecos), "España condena el ataque en Esmara del 5 de mayo" y llama "al respeto del alto el fuego" en la zona.

Asimismo, España "reitera su apoyo al proceso de negociación propuesto por la Resolución 2797" de Naciones Unidas, que contempla el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como base de negociación, en contra de la postura de autodeterminación saharaui, "para una solución justa, duradera y mutuamente aceptable apoyando los esfuerzos de diálogo y negociación".

El Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS), rama militar de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reivindicó el bombardeo del martes, cuando al menos tres proyectiles impactaron en la zona, sin víctimas que lamentar.

La antigua colonia española fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.