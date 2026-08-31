España es considerado el país más amistoso por la población de Turquía

Archivo - La Mezquita de Hagia Sofía y la Mezquita Azul de Estambul (archivo) - Europa Press/Contacto/Benoit Doppagne - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un 55,2% de los turcos consideran a España un país amistoso, con lo que se convierte en el país mejor valorado en una encuesta que sitúa, por contra, a Israel como el país al que más turcos consideran "enemigo".

Por detrás de España se sitúan Ucrania (41,1%), Irán (40,5%) y Qatar (40,3%), mientras que Rusia se queda en el 37,9%, según el estudio de MetroPoll publicado por el diario turco 'Yeni Safak'.

En cuanto a los países hostiles, Israel lidera la clasificación (87,7%), seguido de Estados Unidos (68,1%), Reino Unido (62,5%), Francia (58,8%) y Rusia (40,4%).

La encuesta se basa en 1.236 entrevistas realizadas en 28 provincias de Turquía para analizar la actitud de la población en política exterior y relaciones internacionales.

España se convierte además el país con mejor consideración de la serie histórica de encuestas de MetroPoll. Japón era el anterior país mejor valorado y lideró la lista entre 2023 y 2025 con un máximo de 45,3%.