España se une a más de 60 países y a la UE para condenar "los ataques persistentes contra la FINUL"

Archivo - Soldados indonesios portan el ataúd de uno de los tres soldados indonesios de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) fallecidos en acto de servicio a finales de marzo, en el cementerio de héroes de Cikutra, en Bandung, Indonesia - Europa Press/Contacto/Dimas Rachmatsyah

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 países, España inclusive, y la Unión Europea han condenado este jueves "los ataques persistentes contra la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), incluidos los recientes ataques graves que costaron la vida a tres cascos azules indonesios", así como lo que han descrito como una "inaceptable conducta agresiva hacia el personal y los mandos de la FINUL observada recientemente".

"Los países que aportamos tropas a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), junto con otros Estados Miembros y la Unión Europea, expresamos nuestra profunda preocupación por la escalada de tensión en el Líbano desde el 2 de marzo de 2026 y su impacto en la seguridad del personal de mantenimiento de la paz", reza el comunicado firmado por, entre otros, Alemania, Brasil, Canadá, China, Pakistán, Turquía, Reino Unido y Rusia.

En este sentido, el más de medio centenar de países que suscriben el texto ha condenado "enérgicamente los ataques persistentes contra la FINUL, incluidos los recientes ataques graves que costaron la vida a tres 'cascos azules' indonesios e hirieron a otros 'cascos azules' de Francia, Ghana, Indonesia, Nepal y Polonia", todos ellos también signatarios. "Asimismo, condenamos firmemente la inaceptable conducta agresiva hacia el personal y los mandos de la FINUL observada recientemente", han agregado.

El texto advierte de que los ataques contra fuerzas de paz "pueden constituir crímenes de guerra" e insta a Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad a que "utilicen todos los instrumentos a su alcance para reforzar la protección del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en un entorno cada vez más peligroso".

Del mismo modo, los países firmantes han exhortado a Naciones Unidas a que "continúe investigando todos los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz de manera pronta, transparente y exhaustiva, y a que mantengan informado al país que aporta las tropas pertinentes sobre los avances".

"Los responsables de estos ataques deben rendir cuentas", han reclamado tras reafirmar su "pleno apoyo" a la FINUL y a un mandato que se ha visto perturbado por las agresiones contra sus efectivos, incluyendo las que dejaron uno y dos muertos en días sucesivos a finales de marzo y por las que las investigaciones de Naciones Unidas han apuntado al Ejército de Israel y al partido-milicia chií libanés Hezbolá, respectivamente.

En concreto, según explicó esta semana en rueda de prensa Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el primero de estos tres militares indonesios murió tras el impacto de un proyectil de 120 mm" disparado por un tanque Merkava de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", mientras que los dos siguientes fallecieron por la explosión de un artefacto explosivo "probablemente colocado por (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá".

En este marco, los estados signatarios han querido rendir "homenaje a la dedicación y el servicio de todo el personal de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas que arriesga su vida en pro de la paz y la seguridad internacionales" y han transmitido su "profundo agradecimiento a todos los países que aportan tropas".

HACEN UN LLAMAMIENTO AL CESE DE LAS HOSTILIDADES EN LÍBANO

Los más de 60 países que han suscrito este comunicado junto a la Unión Europea han expresado asimismo su "profunda preocupación por la situación humanitaria en Líbano, en especial por el elevado número de víctimas civiles, la extensa destrucción de infraestructura civil y el desplazamiento masivo de más de un millón de personas".

"Exhortamos a las partes a que retomen urgentemente el acuerdo de cese de hostilidades de 2024 y respeten la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", han subrayado antes de hacer "un llamamiento al cese de las hostilidades en Líbano, a la reducción de las tensiones y al regreso de todas las partes a la mesa de negociaciones".

Paralelamente, también han reiterado su "firme compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad de Líbano", sumido en una invasión de Israel, cuyas autoridades han aludido al establecimiento de una zona de seguridad hasta el río Litani --que separa el sur del país del resto del territorio nacional--, así como a planes para destruir todas las casas en aldeas libanesas próximas a la frontera, siguiendo el "modelo de Gaza", en palabras de su ministro de Defensa israelí, Israel Katz.