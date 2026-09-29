De la Espriella celebra las últimas sanciones de EEUU a dos ciudadanos colombianos y advierte de más

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - OVIDIO GONZALEZ - PESIDENCIA COLOMBIA - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha aplaudido la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar los permisos de viaje de dos de sus compatriotas y ha advertido de que la lista aumentará y se aplicarán otras restricciones de carácter económico.

"La lucha contra la corrupción, cáncer de la patria, es una bandera con la que estamos comprometidos los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos", ha expresado tras conocerse esta última medida de Washington, enmarcada en su iniciativa Escudo de las Américas y que apunta sobre otros ciudadanos de Bolivia, Ecuador, o Perú.

Una alianza que aglutina a los gobiernos ultraconservadores de la región bajo el paraguas de Washington para combatir el crimen organizado y a quienes supuestamente lo apoyan desde las instituciones y otros sectores del Estado.

Con respecto a Colombia, los señalados son el empresario del sector energético Euclides Torres y la senadora Martha Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), integrante de la coalición Pacto Histórico que aupó al poder al expresidente Gustavo Petro hace cuatro años.

"Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua, y vivir en la miseria", ha dicho el presidente.

En ese sentido, De la Espriella ha asegurado que estas sanciones no son más que el inicio de una lucha que "apenas empieza" y que "pronto" se ampliará el número de restricciones, entre ellas la de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, en la que sigue el expresidente Petro.

"La lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción", ha escrito De la Espriella en sus redes sociales.

Por su parte, Peralta ha lamentado que la retirada del visado responde a una "persecución mediática, judicial y por redes sociales" en su contra y de otros muchos por "pensar distinto y ocupar un lugar en la política", reafirmando que compromiso con su región, La Guajira, y el resto de Colombia sigue intacto.

Cabe destacar que Peralta está bajo investigación por supuesto tráfico de influencias y cohecho en el reparto de contratos públicos el seno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mientras que se investiga si Torres financió de manera irregular la campaña presidencial de Petro en 2022.