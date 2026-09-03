De la Espriella confirma un primer cambio en su Gobierno tras la dimisión de la ministra de Educación de Colombia

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (archivo) - PRESIDENCIA DE COLOMBIA - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado el nombramiento de una nueva ministra de Educación en sustitución de Viviane Morales, quien ha dimitido por "una situación familiar inesperada", en el que supone el primer cambio en su gabinete, menos de un mes después de jurar el cargo tras su victoria electoral.

De la Espriella ha señalado en un mensaje en redes sociales que Morales será reemplazada por Ilva Myriam Hoyos y ha ensalzado que "su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden". "Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que despide "con nostalgia" a Morales, a quien ha descrito como "una querida amiga". "Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto", ha sostenido.

"Viviane se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella", ha señalado en su mensaje, en el que ha publicado la carta de dimisión de Morales, en la que argumenta que "una situación familiar inesperada reclama su presencia y toda su atención de manera inmediata".

Durante sus semanas al frente de la cartera de Educación, Morales denunció a la existencia de "una campaña 'woke' que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de educación sexual integral", al tiempo que apostó por "restaurar principios y valores" en Colombia.

Morales se posicionó así cerca de las posiciones defendidas en este asunto por De la Espriella, quien se ha declarado abiertamente 'anti woke' y ha expresado una sintonía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mandatarios como el salvadoreño Nayib Bukele en asuntos como la lucha contra la criminalidad y la migración.