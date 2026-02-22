Estado Islámico amenaza al presidente de Siria en el primer audio de la cúpula yihadista desde 2024

Archivo - Bandera de Estado Islámico - Europa Press/Contacto/Dabiq - Archivo

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización yihadista Estado Islámico ha amenazado con derrocar al presidente sirio y antiguo líder extremista Ahmed al Shara en el que se trata del primer mensaje procedente de la cúpula del grupo en los dos últimos años: un audio protagonizado por su portavoz, Abu Huzaifa al Ansari, quien avanza "una nueva fase" en la "épica lucha" contra el "nuevo régimen secular, infiel y apóstata" que gobierna Siria.

El portavoz de Estado Islámico describe la caída del expresidente sirio Bashar al Assad a finales de 2024 como "uno de los acontecimientos más importantes" de la historia reciente del país al "eliminar la influencia iraní en Siria", dada la afinidad entre Al Assad y Teherán "pero instalar un líder leal a Occidente y a los turcos nos demuestra que teníamos razón en nuestra lucha".

Al Assad fue derrocado precisamente tras la ofensiva liderada por el ahora disuelto Hayat Tahrir al Sham, el grupo yihadista que lideraba Al Shara y que estaba vinculado con Al Qaeda, gran rival de Estado Islámico.

Estado Islámico se declara convencido de que "bajo el Gobierno de los cruzados", en referencia a Occidente, el país no mejorará su situación respecto a la era de la dinastía Al Assad. "El nuevo régimen sirio, con su gobierno secular y su ejército nacional, son infieles apóstatas y deben ser combatidos", añade el portavoz de una organización que llegó a ostentar el control territorial de buena parte del país aproximadamente entre 2014 y 2019.

El grupo, según expertos internacionales y el propio Ejército estadounidense, lleva años en fase de reconstrucción, y permanece activo en África, especialmente en la región del Sahel y Somalia, focos de actividad que el portavoz yihadista enumeró en su discurso.

"Aquí está el Estado del Islam, que todavía permanece, y que ahora ataca en todos los frentes", ha añadido Al Ansari, antes de llamar en último término a todos los grupos armados islamistas fragmentados que se incorporen bajo la bandera negra de la organización.