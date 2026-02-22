Estado Islámico se atribuye el ataque que ha dejado a un militar y un civil muertos en Raqqa (Siria)

Archivo - Tropas de asalto de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la ciudad de Raqqa - Europa Press/Contacto/Antonin Burat - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) ha reivindicado la autoría del ataque que este sábado se ha saldado con la muerte de dos trabajadores del Ministerio de Defensa --un militar y un civil-- en Al Wasita, en la provincia de Raqqa, en el este de Siria, según un comunicado de la organización terrorista recogido por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

El grupo ha afirmado que algunos de sus integrantes atacaron con ametralladoras a dos miembros del personal ministerial en la ciudad norteña de Raqqa, mientras que --ha reiterado-- otro de su componentes asaltó con una pistola a "un miembro del régimen sirio apóstata" en la ciudad de Mayadin, en la provincia de Deir Ezzor, en el este del país.

El Ministerio de Defensa de Siria había explicado a última hora de este sábado que un miembro del Ejército Árabe Sirio había sido "atacado por individuos armados no identificados que provocaron su martirio inmediato, así como el de un civil que estaba en el lugar".

No obstante, el Gobierno sirio no proporcionó más detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre la identidad o eventual afiliación de los responsables más allá de que indicar se había abierto una investigación sobre lo sucedido.

Otro militar murió y otro más resultó herido en un ataque armado en Ragheb, en Deir Ezzor, en el norte del país, tal y como ha relatado Estado Islámico en su último comunicado. El grupo yihadista había reconocido previamente el ataque a través de su agencia de noticias afín, Amaq. Es el cuarto atentado reivindicado por el grupo contra fuerzas del nuevo gobierno sirio.