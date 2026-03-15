Estado Islámico reivindica un inusual ataque contra minas operadas por China en el noreste de RDC

Archivo - Imagen de archivo de una mina en RDC - Europa Press/Contacto/Alain Uaykani - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Estado Islámico ha reivindicado un inusual ataque contra varias minas operadas por una compañía china en el noreste de República Democrática del Congo, confirmado posteriormente por fuentes de seguridad congoleñas a medios nacionales.

La organización yihadista informó en un primer momento del ataque a través de su agencia oficiosa de noticias, Amaq, ocurrido la noche del miércoles al jueves en el territorio de Mambasa, provincia de Ituri, concretamente en las minas de Muchacha y Mabuvi, operadas por la compañía china Kimia Mining.

Este fin de semana, fuentes de seguridad confirmaron el ataque al portal de noticias Actualité pero matizaron que la ofensiva había sido ejecutada por las milicias de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), uno de los grupos armados más sanguinarios de África y a todos los efectos la "filial" congoleña de la organización yihadista.

Estas fuentes no se han pronunciado sobre las cifras de muertos que proclama Estado Islámico en su comunicado en Amaq, que habla de más de una docena de fallecidos y cerca de un centenar de secuestrados.