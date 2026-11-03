El estado de Nueva York registra su primera muerte por sarampión en tres décadas

Archivo - Imagen de archvio de un vial para la vacunación contra el sarampión. - Leco Viana / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estado de Nueva York ha registrado su primera muerte por sarampión en más de 30 años tras el fallecimiento de un niño por complicaciones derivadas de la enfermedad, tal y como han informado las autoridades sanitarias locales.

"Lamentamos profundamente la muerte de un niño en el condado de Lewis (en el norte del estado) asociada al brote de sarampión. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y a los seres queridos del niño", han indicado las autoridades del condado en un comunicado.

Asimismo, han ofrecido ayuda para sensibilizar a la población ante este tipo de casos y reforzar la campaña de vacunación para reducir el peligro, habida cuenta de que se trata del cuarto fallecimiento por esta enfermedad en lo que va de año en todo el territorio estadounidense.

Los datos del Gobierno apuntan a que se han confirmado 4.852 casos de sarampión en un total de 43 brotes distintos a lo largo de 2026, frente a los 2.289 registrados el año anterior. En el año 2000, la enfermedad fue declarada erradicada en Estados Unidos tras una exhaustiva campaña de vacunación.