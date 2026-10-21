El estado de Nuevo México demanda al abogado y contable de Epstein por facilitar "a sabiendas" su red de abuso sexual

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MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estado estadounidense de Nuevo México ha presentado este miércoles una demanda contra el abogado y el contable del fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, por presuntamente haberlo ayudado a poner en marcha, financiar y encubrir la red de trata del pederasta.

Las autoridades, en su denuncia, consideran que el letrado Darren Indyke, que trabajó al servicio de Epstein durante unas dos décadas, y el contable Richard Kahn "participaron a sabiendas" en su red de tráfico de personas.

El empresario, que se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019, "no actuaba solo, y su muerte no pone fin a la búsqueda de responsabilidades por parte de quienes contribuyeron a que sus delitos fueran posibles", ha declarado el fiscal general del estado, Raúl Torrez, en un comunicado.

De acuerdo a la agencia de noticias Bloomberg, las autoridades de Nuevo México llevan tiempo investigando si Epstein y otras personas cometieron delitos de abuso sexual infantil y trata de personas en una finca del magnate situada en el condado de Santa Fe y, de hecho, el pasado agosto la Fiscalía demandó a altos cargos del Departamento de Justicia por supuestamente negarse a colaborar plenamente con la investigación abierta en el estado. Esta denuncia apunta a que Indyke y Kahn efectuaron operaciones financieras que facilitaron las actividades ilegales de Epstein como controlar su dinero y sus empresas, proporcionar efectivo que se habría empleado para pagar a las víctimas y sus reclutadores, organizar las retiradas de efectivo para evitar eventuales inspecciones y sufragar los gastos de las supervivientes.

La demanda trata de impedir que Indyke y Kahn puedan beneficiarse del patrimonio de Epstein, que asciende a más de 100 millones de dólares (89 millones de euros) y que "pertenecen legítimamente a las manos de los supervivientes", defiende el fiscal.

En 1993, Epstein compró el rancho en Stanley, una comunidad ganadera poco poblada situada a unos 48 kilómetros al sur de Santa Fe y que fue vendida por sus herederos en 2023.