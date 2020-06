El estado de Virginia anuncia la retirada de una estatua del general confederado Robert E. Lee

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del estado estadounidense de Virginia, Ralph Northam, ha informado este jueves de que ha pedido al Departamento de Servicios Generales retirar "lo antes posible" una estatua del general confederado Robert E. Lee en la ciudad de Richmond.

"La estatua lleva ahí mucho tiempo. Estaba mal antes y está mal ahora, así que la quitaremos", ha aseverado el gobernador demócrata durante una rueda de prensa, según informaciones de la cadena CNN.

El anuncio ha tenido lugar ante un aumento de la tensión racial en Estados Unido a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis. Tal y como ha explicado Northam, la estatua será guardada "hasta que la comunidad decida qué hacer con ella".

"No os equivoquéis, retirar este símbolo es importante, pero no es el único paso a dar. No significa que los problemas estén resueltos. Sigue habiendo monumentos que conmemoran desigualdades", ha manifestado antes de hacer un llamamiento al cambio.

En este sentido, ha explicado que la retirada solo puede ser efectuada ahora que la Asamblea General ha aprobado una serie de leyes que así lo permiten. "Este año propuse una normativa que permite a las ciudades y condados decidir lo que hacer con estos monumentos: quitarlos, trasladarlos o añadir más contexto. Esa ley entra en vigor en cuatro semanas", ha afirmado.

Sin embargo, la medida no se aplica a la estatua de Lee, que pesa 12 toneladas, en cuestión dado que esa es propiedad del estado.

Las estatuas de generales y soldados del bando confederado han sido objeto de intensos debates a nivel nacional durante los últimos años. Mientras que los detractores aseguran que honran a aquellos que apoyaban la esclavitud, muchos otros, entre ellos historiadores, consideran que no deben ser retiradas porque permiten "aprender del pasado".

Por su parte, el alcalde de Richmond, Levar Stoney, ha indicado que ha propuesto una ordenanza para retirar todos los monumentos confederados que se encuentran en la Avenida del Monumento.

"Tenemos dos pandemias en este país. La de la COVID-19 y la del racismo", ha aseverado Stoney, que ha dicho que "una tiene seis meses, pero la otra se remonta a hace 400 años".