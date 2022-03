Estados Unidos sanciona al expresidente ecuatoriano Bucaram por corrupción

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Estados Unidos ha prohibido la entrada en el país norteamericano del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, al que considera implicado en actividades de corrupción, entre ellas la malversación de fondos públicos, la obtención de sobornos y la injerencia en cuestiones públicas.

Los abusos se remontan a la breve etapa de Bucaram como presidente de Ecuador --entre agosto de 1996 y febrero de 1997-- y, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el exmandatario aún no ha rendido cuentas ante la Justicia de los delitos que presuntamente ha cometido.

La medida, que también implica el señalamiento de la mujer de Bucaram y de tres hijos, implica que ninguno de ellos podrá entrar en Estados Unidos. Uno de sus hijos, Jacobo, figura también como acusado en un juicio abierto contra el expresidente por irregularidades en la compra de suministros durante la pandemia de COVID-19, si bien sobre Bucaram también pesan otras investigaciones de índole patrimonial o incluso de tenencia de armas.

"Esta designación reafirma el compromiso de Estados Unidos para combatir la corrupción que mina la confianza de la población ecuatoriana en sus instituciones democráticas", ha dicho el Departamento de Estado, que ha prometido seguir actuando frente a quienes se aprovechan de las instituciones públicas "con fines personales".

Por su parte, el exmandatario ha lanzado un mensaje en sus redes sociales en el que tilda la sanción de Estados Unidos como una "clara interferencia en la Justicia ecuatoriana" y ha especulado sobre presuntos intereses ocultos para sacar esta información "después de 26 años".

"Supongo que algún avivato político de Ecuador está detrás de esto y creo saber quién es. En todo caso seguiré leal a mis principios, seguiré siendo leal al Partido Demócrata de Estados Unidos y seguiré cuestionando la invasión criminal a Irak, similar a la rusa en Ucrania", ha remarcado Bucaram.

A lo largo de su alegato, el expresidente ecuatoriano ha mostrado su indignación por el "raro" hecho de que esta acusación sobre presunta corrupción en su mandato salga a la luz 26 años después, cuando él ha estado viajando a Estados Unidos para tratarse de sus problemas de corazón.

"Luego de 26 años Estados Unidos se acuerda que soy corrupto. O sea, me tumban, me ofrecen abrir la documentación del asesinato de (el expresidente de Ecuador) Jaime (Roldós) y Martha (hermana de Bucaram y esposa de Roldós) en 2011. No lo hicieron. Jamás fui sentenciado en mi país pero ellos califican mis juicios. Esto es una locura", ha añadido.

Finalmente, Bucaram ha acusado al exvicepresidente de Ecuador Otto Sonnenholzner de estar detrás de promocionar a través de WhatsApp la retirada de su visado. En esta publicación, Bucaram adjunta una imagen de un supuesto mensaje de Sonnenholzner en la aplicación de mensajería en el que comparte la nota de prensa del Departamento de Estado estadounidense en la que se anuncia la prohibición de entrada al país.