Estonia convoca al encargado de negocios ruso tras una violación de su espacio aéreo por parte de un caza

Archivo - Bandera de Estonia (Archivo) - Europa Press/Contacto/Krisztian Elek - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Estonia ha convocado este jueves al encargado de negocios de la Embajada rusa en Tallín tras una violación del espacio aéreo del país por parte de un caza ruso cerca de la isla de Vaindloo, en aguas del golfo de Finlandia.

"El Ministerio de Exteriores acaba de convocar al encargado de negocios de la Embajada rusa y le ha entregado una nota relativa a una violación del espacio aéreo", ha señalado en un comunicado el ministro de la cartera, Margus Tsahkna.

Varios aviones italianos de la misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico fueron desplegados en la víspera desde la base de Amari para llevar a cabo un vuelo de identificación tras la entrada de un avión de combate ruso SU-30 en el espacio aéreo estonio, donde "permaneció durante aproximadamente un minuto".

Según ha detallado la cartera de Defensa estonia este jueves en un comunicado, la aeronave "no tenía plan de vuelo" ni contactó por radio con los servicios de control de tráfico de Estonia, siendo esta "la primera violación del espacio aéreo" por parte de un avión procedente de Rusia "en lo que va de año".

El primer ministro estonio, Kristen Michal, ha afirmado en redes sociales que "el modus operandi de Rusia no cambia". "Un avión de combate ruso violó ayer nuestro espacio aéreo. La OTAN funciona. Nuestros cielos están vigilados, protegidos y defendidos en todo momento", ha expresado.