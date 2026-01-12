Estonia prohíbe la entrada al país de combatientes rusos desplegados en Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de infantería del Ejército de Rusia. - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estonia han informado este lunes de que han prohibido la entrada al país de todos aquellos ciudadanos rusos que hayan combatido en el marco de la invasión rusa de Ucrania, que se acerca ya a su cuarto año.

El ministro de Exteriores del país báltico, Margus Tsakhna, ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales que, la primera medida de este tipo, ya en vigor, afecta a 261 rusos que han luchado junto al Ejército de Moscú. "Esto es solo el comienzo", ha amenazado.

"Cientos de miles de combatientes afines al agresor se han visto involucrados en esta guerra brutal, han cometido atrocidades y han estado diseminando la violencia. No tienen lugar en Estonia ni en la zona Schengen", ha afirmado.

Asimismo, ha resaltado que el Gobierno estonio "seguirá trabajando para garantizar que esta puerta continúa cerrada para los excombatientes rusos". "Pedimos al resto de países que hagan lo mismo", ha añadido.

No es la primera vez que las autoridades estonias toman medidas de este tipo. En 2022, poco después del inicio de la guerra, endurecieron las condiciones para la entrada de turistas rusos en el país como medida de represalia. Sin embargo, aquellos ciudadanos rusos con una visa emitida en uno de los otros países del espacio Schengen --que aglutina la mayoría de los países de la Unión Europea y permite la libre circulación-- podían entrar en Estonia.

Desde entonces, Estonia, junto con Letonia y Finlandia, que también comparten fronteras con Rusia, han estado presionando en la Unión Europea para prohibir la emisión de nuevos visados a ciudadanos rusos, una medida que se topó con el rechazo de algunos Estados miembro.