Los estudiantes franceses agradecen las reformas propuestas por el Gobierno pero recomiendan seguir con la movilización

24 October 2026, France, Paris: Protesters use a wooden shield to protect themselves from tear gas and rubber bullets during a demonstration calling for purchasing power, the preservation of public services, and tax and social justice. - Marcus Golejewski/dpa

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes franceses han recibido con agrado las medidas concretas que ha planteado esta tarde el Gobierno para poner fin a semanas de movilizaciones por la reforma de la educación secundaria pero han recomendado seguir con las movilizaciones porque las reformas todavía están siendo revisadas y de momento no hay noticias sobre su aplicación.

"Vamos a llegar hasta el final porque aún no es del todo satisfactorio", ha declarado el vicepresidente de la organización Les Lycéens, Louis Letoublon, tras el encuentro mantenido con el primer ministro, Sebastien Lecornu, en la sede de Matignon. Su compañero y presidente del consejo de Renouveau Lycéen, Nathanael Combay, pide "resultados concretos" al respecto.

Tras el encuentro con Lecornu en la sede de Matignon, la activista e influencer Mathilde Fouqué ha comentado a los medios franceses que el Gobierno baraja ahora mismo cinco iniciativas.

El plan pasa por la sustitución o modificación radical del funcionamiento de Parcoursup, la polémica plataforma exponente de un complejo método de acceso a la educación superior que no ha satisfecho ni a estudiantes ni profesores, "no será más que un nuevo ejercicio de engaño".

Además, contempla la apertura de 15.000 plazas en la educación superior para resolver la superpoblación escolar, así como un plan de renovación de infraestructuras estimado en 5.000 millones de euros (1.000 para renovación de universidades hasta 2031 y el resto en forma de préstamos para institutos). Por último, el Gobierno contempla la posibilidad de que las becas estudiantiles queden indexadas a la inflación.