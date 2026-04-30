La Eurocámara apoya crear el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión en Ucrania e insta a los Veintisiete a unirse

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ

BRUSELAS 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha expresado este jueves su "firme apoyo" a la creación y rápida puesta en marcha del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania y ha animado a todos los Estados miembro de la Unión Europea a unirse, alegando que la rendición de cuentas debe alcanzar "a todos los que dirigen o facilitan" la comisión de crímenes.

En una resolución aprobada con 446 votos a favor, 63 en contra y 52 abstenciones, los eurodiputados han denunciado los "sistemáticos ataques rusos" contra zonas residenciales, instalaciones energéticas, hospitales y otros servicios esenciales ucranianos, y han pedido a Rusia su cese.

La Eurocámara ha afirmado que la guerra de agresión de Rusia constituye una violación "flagrante" del Derecho Internacional y ha reclamado que los líderes de Rusia y sus aliados rindan cuentas por su papel en el crimen de agresión, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y otros delitos internacionales.

Por ello, los eurodiputados han expresado su apoyo a la creación de este tribunal auspiciado por unos 40 estados y el Consejo de Europa, complementario al Tribunal Penal Internacional (TPI), toda vez que han elogiado el trabajo en este campo de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre Ucrania, Eurojust y otras organizaciones de la sociedad civil.

LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEBE ALCANZAR A TODOS

La resolución aprobada este jueves subraya que la rendición de cuentas debe extenderse "a todos aquellos en condiciones de dirigir o permitir el crimen de agresión", incluidos "los principales actores políticos, militares y judiciales rusos" como los miembros de la Duma y el Tribunal Constitucional.

Los eurodiputados también han expresado su pleno apoyo a la investigación del TPI sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio cometidos en Ucrania, al tiempo que han recordado la obligación de los Estados miembro de la UE, en virtud del Estatuto de Roma, de arrestar y entregar a personas sujetas a órdenes de detención de la TPI en su territorio.

El Parlamento Europeo ha subrayado además "la necesidad" de una "coordinación eficaz" de todos los mecanismos de rendición de cuentas para evitar la duplicación, garantizar la eficiencia y minimizar los efectos negativos en las víctimas y los testigos.

SANCIONES HASTA QUE HAYA ACUERDO DE PAZ

En otro orden de cosas, los eurodiputados han celebrado la reciente aprobación definitiva del vigésimo paquete de sanciones de la UE contra Rusia, y han defendido la importancia de no levantar las medidas restrictivas hasta que se haya negociado y aplicado "de manera exhaustiva" un acuerdo de paz.

"La UE debe actuar para evitar la elusión de las sanciones y garantizar su aplicación estricta", agregan los eurodiputados en su resolución, en la que reclaman la extensión de estas para abarcar a todas las personas y entidades cuyas decisiones hayan permitido o contribuido a la comisión de delitos graves contra la población ucraniana.

En una segunda votación, el Parlamento también ha respaldado la creación de la Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania para facilitar que se indemnice a las víctimas civiles de la guerra. Tras la aprobación de la Eurocámara, ahora es el turno del Consejo (Estados) de adoptar la decisión de celebrar el Convenio en nombre de la UE.