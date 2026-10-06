La Eurocámara aprueba un fondo de 115 millones para impulsar la innovación en la industria de la defensa europea

Un responsable de un grupo político indica el sentido del voto a sus compañeros durante una votación en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - JEREMY BAUMERT

BRUSELAS, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes la creación del programa de innovación en defensa 'Agile' dotado con 115 millones de euros para acelerar el desarrollo de tecnologías militares y facilitar que pequeñas y medianas empresas, incluidas 'startups', puedan llevar sus innovaciones a las Fuerzas Armadas europeas en plazos más cortos.

Con 536 votos a favor, 101 en contra y 16 abstenciones, la iniciativa ha salido adelante en la Eurocámara y deberá recibir ahora el visto bueno formal del Consejo (los gobiernos) antes de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), estando previsto que este programa piloto comience a funcionar a principios de 2027.

La iniciativa, que la Comisión Europea presentó el pasado mes de marzo y sobre la que Parlamento Europeo y Consejo alcanzaron un acuerdo provisional en julio, busca responder a las lecciones extraídas de la guerra de Ucrania, que ha puesto de manifiesto la importancia de desarrollar, probar y desplegar nuevas tecnologías militares en cuestión de semanas o meses, en lugar de años.

FINANCIACIÓN RÁPIDA PARA TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Así las cosas, según consta en el texto final aprobado en el pleno de la Eurocámara este martes en Estrasburgo (Francia), 'Agile' ofrecerá financiación "rápida y flexible" a empresas que desarrollen tecnologías emergentes y disruptivas para el sector de la defensa, incluida la adaptación de tecnologías civiles para aplicaciones militares, en ámbitos como la Inteligencia Artificial (IA), los drones, la computación cuántica, la robótica, las capacidades cibernéticas o los sistemas espaciales.

Para ello, contará con un procedimiento acelerado que permitirá conceder subvenciones en un plazo de cuatro meses, frente a los procedimientos más largos de los actuales instrumentos europeos de defensa, además de facilitar el acceso de las empresas a instalaciones de ensayo y certificación.

Este proyecto piloto prevé apoyar entre 20 y 30 proyectos y financiar hasta el 100% de sus costes subvencionables, con el objetivo de que las tecnologías desarrolladas puedan llegar a las Fuerzas Armadas de los Estados miembro en un plazo de entre uno y tres años.

SALVAGUARDIAS FRENTE A LAS DEPENDENCIAS ESTRATÉGICAS

"Con 'Agile', estamos acelerando el camino desde la innovación hasta el despliegue, al tiempo que reforzamos nuestras pymes, garantizamos el apoyo a Ucrania, fortalecemos las salvaguardias frente a las dependencias estratégicas, mejoramos la seguridad del suministro", ha defendido en declaraciones remitidas en un comunicado el eurodiputado socialista croata Tonino Picula, ponente de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo.

Por su parte, el liberal (Renew) letón Ivars Ijabs, ponente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, ha recalcado que "Europa no puede permitirse ser lenta cuando la amenaza es rápida". "'Agile' es nuestra respuesta: hacer llegar rápidamente la financiación, eliminar burocracia y cerrar firmemente la puerta a quienes no comparten nuestros valores", ha reivindicado.

La Comisión Europea defendió al presentar la iniciativa que el programa permitirá cubrir un vacío en el ecosistema europeo de defensa, en el que hasta el 80% de los contratos terminan en manos de las diez principales compañías del sector, según los datos expuestos entonces por el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius.