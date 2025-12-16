La Eurocámara avala destinar fondos de programas europeos al plan de rearme

Archivo - Bandera de la UE enfrente de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. - Anna Ross/dpa - Archivo

BRUSELAS 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha avalado este martes los cambios legislativos para permitir que fondos de programas europeos se destinen al plan de rearme de la Unión Europea (UE), promoviendo inversiones en defensa y seguridad.

En el marco de las negociaciones, la Eurocámara amplió el alcance de las medidas para dirigir fondos a reforzar la resiliencia frente a los ataques híbridos en curso y la injerencia extranjera. Los eurodiputados también abogaron por que la legislación permita un mayor apoyo a la industria de defensa de Ucrania y lograron asegurar la participación del país en el Fondo Europeo de Defensa.

En general, los cambios pactados permitirán dedicar más fondos para inversiones relacionadas con defensa en programas como el programa de ciencia Horizon, Europa Digital, el Fondo Europeo de la Defensa, la plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa o el programa de Conectividad.

En líneas generales se mantiene la orientación general de la propuesta de la Comisión para los cinco programas en cuestión. El texto fue aprobado en el Parlamento por 519 votos a favor, 119 en contra y 25 abstenciones. Ahora debe ser formalmente refrendado por el Consejo, antes de su publicación en el Diario Oficial y su entrada en vigor.