Eurocámara celebra avances de Montenegro y Albania hacia la adhesión y señala el estancamiento de Macedonia y Bosnia

Archivo - Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

BRUSELAS, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha celebrado este miércoles los avances logrados por Montenegro y Albania en su camino hacia la adhesión a la Unión Europea, al tiempo que ha lamentado el escaso progreso de otros Estados balcánicos como Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina y Kosovo, así como los pasos atrás de otros países candidatos como Turquía y Georgia.

En su evaluación anual de los avances de los países de los Balcanes Occidentales hacia la adhesión al bloque comunitario --aprobada por mayoría--, la Eurocámara ha destacado los progresos de Montenegro y Albania, los candidatos más avanzados en el proceso de ampliación. Aunque también ha advertido de los desafíos pendientes en materia de Estado de derecho, lucha contra la corrupción y estabilidad política que siguen condicionando la incorporación del resto la región a la Unión.

En concreto, los eurodiputados han celebrado que Montenegro aspire a concluir las negociaciones de adhesión a finales de 2026 y convertirse en miembro de pleno derecho de la UE en 2028, mientras que han valorado el objetivo de Albania de cerrar las conversaciones de ingreso en 2027, aunque han avisado de que el ritmo de incorporación dependerá de la aplicación efectiva de las reformas exigidas por Bruselas.

"Montenegro se enfrenta a un año excepcionalmente exigente: el tiempo apremia y queda mucho trabajo por hacer. Este informe debe servir tanto como reconocimiento de los avances logrados hasta ahora como estímulo para el período venidero", ha indicado durante su intervención en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) el eurodiputado liberal esloveno Marijan Sarec.

Por su parte, el austriaco socialista Andreas Schieder ha destacado de Albania que "es uno de los países líderes en la adhesión a la UE", y ha augurado que el objetivo de Albania de concluir las negociaciones de adhesión para finales de 2027 "no es solo un deseo que podría cumplirse, sino una perspectiva realista".

TOQUE DE ATENCIÓN AL RESTO DE LOS BALCANES

El Parlamento Europeo ha reiterado su apoyo a la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales, pero ha advertido de la falta de avances en Macedonia del Norte y Bosnia y Herzegovina, a los que ha instado a acelerar las reformas pendientes en materia de Estado de derecho, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional, así como a superar los bloqueos políticos internos que siguen frenando su proceso de adhesión a la UE.

"Acogeríamos con beneplácito a Bosnia y Herzegovina en la UE, pero sus esfuerzos suelen verse debilitados por excusas o por su limitada capacidad para alcanzar acuerdos incluso dentro de sus propias fronteras", ha lamentado el eurodiputado 'popular' checo Ondrej Kolár durante su intervención.

En esa misma línea se ha expresado el eurodiputado austriaco de Los Verdes Thomas Waitz sobre Macedonia del Norte, señalando que "es fundamental que el gobierno" continúe llevando a cabo "importantes reformas" y se mantenga firme en el camino hacia la integración europea.

En el caso de Kosovo, la Eurocámara ha expresado su preocupación por la prolongada incapacidad para formar un gobierno y un Parlamento plenamente operativos, al tiempo que ha instado a acelerar las reformas vinculadas al Estado de derecho y las libertades fundamentales, así como a avanzar en la normalización de las relaciones con Serbia.

"Es importante que Kosovo siga en la senda europea y avance en su integración (...) Destacamos cuestiones que requieren atención constante, pero también queremos subrayar los avances positivos, como la apertura de los Fondos del Mecanismo de Reforma y Crecimiento y el levantamiento de las medidas impuestas por la Comisión", ha añadido el eurodiputado 'popular' de Estonia Riho Terras.

TURQUÍA Y GEORGIA, LEJOS DE LA ADHESIÓN

En cuanto a la revisión anual que la Eurocámara ha realizado de las expectativas de adhesión de Turquía y Georgia, los eurodiputados han señalado que ninguno de los dos podrán avanzar en sus respectivos procesos de adhesión a la UE "sin acometer reformas democráticas sustanciales", exigiendo una respuesta "más contundente" por parte de las instituciones comunitarias ante "el retroceso que registran ambos países".

En el caso de Turquía, el Parlamento Europeo ha concluido que, a pesar de que la política de ampliación de la UE está recuperando impulso, el país está "perdiendo esta oportunidad" por la falta de reformas democráticas.

La resolución insta a Ankara a abordar las "deficiencias persistentes" en materia de Estado de derecho, Derechos Humanos, libertad de prensa y respeto al Derecho internacional, y lamenta que "siga vulnerando los derechos soberanos de Estados miembro" como Grecia y Chipre.

"Turquía sigue avanzando rápidamente hacia un modelo plenamente autoritario", ha señalado el eurodiputado español del PSOE Sancho Náchez Amor, que ha criticado "la tibia respuesta" de la Comisión, el Servicio de Acción Exterior Europea (SEAE) y los Estados miembro, "que siguen haciendo la vista gorda ante el desmantelamiento de la democracia en Turquía".

En cuanto a Georgia, los eurodiputados han lamentado que el gobernante partido Sueño Georgiano no haya tomado medidas para revertir la tendencia de regresión democrática, y han subrayado que cualquier acercamiento futuro de la UE al país debe estar estrictamente condicionado a que las autoridades adopten "medidas tangibles y verificables en ese sentido".

"El régimen de Sueño Georgiano sigue desmantelando las instituciones democráticas, silenciando a los medios de comunicación independientes y manteniendo a uno de los mayores números de presos políticos de la región. Esto es inaceptable para un país candidato a la UE", ha indicado la eurodiputada 'popular' de Lituania Rasa Jukneviciene, que ha pedido "sanciones" contra los responsables de la represión.