La Eurocámara condena las incursiones de drones rusos como parte de una campaña de desestabilización de la UE

Archivo - Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - MATHIEU CUGNOT - Archivo

BRUSELAS 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha condenado este jueves en una resolución las recientes incursiones de drones y violaciones del espacio aéreo europeo por parte de Rusia, al tiempo que han denunciado que forma parte de una campaña más amplia de intimidación y desestabilización de la Unión, por lo que han reclamado más esfuerzos para proteger el flanco este y dar apoyo a Ucrania y Moldavia.

El texto, adoptado en Estrasburgo (Francia) con 412 votos a favor, 63 en contra y 53 abstenciones, busca subrayar la solidaridad de la institución con Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Rumanía por las amenazas híbridas que han sufrido.

En este contexto, los eurodiputados subrayan que las incursiones no son incidentes aislados, sino que forman parte de una estrategia más amplia del Kremlin para intimidar a la Unión Europea y a sus aliados, a la que se suman campañas de desinformación que buscan intimidar a los europeos, lastrar sus economías y crear "pretextos" para eventuales represalias.

Así, señalan al Gobierno de Rusia como responsable "plena e inequívocamente" de los ataques y advierten de que su estrategia constituye una "amenaza deliberada y sistemática" contra la seguridad y la soberanía de los países de la Unión.

En todo caso, la Eurocámara proclama en su resolución que la UE no se dejará intimidar y se mantendrá unida en la defensa de su seguridad, soberanía e integridad territorial de todos los Estados miembro; al tiempo que el bloque mantiene su apoyo determinado a Ucrania.

También insiste por ello en la necesidad de acelerar la producción y entrega de equipos militares prioritarios a Ucrania, en particular sistemas de defensa aérea, municiones, drones y misiles.

Asimismo, los eurodiputados destacan que, para hacer frente a las amenazas de los drones rusos, la cooperación con Moldavia --junto con Ucrania-- es esencial en términos de eficiencia operativa, conocimiento de la situación e intercambio de información. Por consiguiente, los Estados miembros deben aumentar la financiación para Moldavia a través del Fondo Europeo para la Paz.

Finalmente, el texto exige la creación urgente de una auténtica Unión Europea de la defensa y subraya que una mayor integración, coordinación y puesta en común de recursos son indispensables para una respuesta eficaz de la UE a las crecientes amenazas de Rusia. De este modo, los eurodiputados afirman que el flanco oriental de la UE y la OTAN debe reforzarse en toda su extensión, desde el Ártico hasta el mar Negro, incluyendo tierra, mar y aire, para combatir los drones y los globos meteorológicos.