La Eurocámara condena la represión de las manifestaciones en Serbia

Archivo - Protestas juveniles contra el gobierno de Aleksander Vucic en Serbia. - Marko Dimic/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

BRUSELAS 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha expresado este miércoles su condena de la represión estatal contra las manifestaciones prodemocráticas en Serbia, reclamando que haya una investigación sobre el accidente en la estación de Novi Sad que espoleó las protestas estudiantiles.

En una resolución, la Eurocámara denuncia la polarización política y la represión estatal en Serbia, por lo que pide investigaciones legales y transparentes para llevar ante la justicia a los responsables del colapso de la cubierta de la estación de trenes que costó la muerte a 16 personas.

Los eurodiputados respalda el derecho de los estudiantes a la protesta pacífica y su demandas de reformas democráticas en el país, reivindicado el coraje cívico, el compromiso con la no violencia y el compromiso juvenil para la perspectiva europea de Serbia.

Por contra, el Parlamento Europeo alerta del clima de polarizacion y el discurso de odio en Serbia y, al tiempo, denuncian que la propaganda prorrusa y las campañas de difamación campa a sus anchas en medios públicos.

Así las cosas, la resolución insiste en la necesidad de investigaciones urgentes e imparciales sobre los presuntos abusos contra los manifestantes y denuncia los arrestos y expulsiones ilegales de ciudadanos de la UE que hicieron declaraciones en apoyo de los estudiantes promotores de manifestaciones.