La Eurocámara defiende la eliminación de las fronteras internas de la UE para mover tropas y material militar

BRUSELAS 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha defendido este miércoles el paquete presentado por la Comisión Europea para la eliminación de las fronteras internas de la Unión para mover tropas y material militar en situaciones de conflicto bélico.

En una resolución, los eurodiputados apuestan por el 'Schengen' militar que favorezca el transporte de grandes cantidades de efectivos y de material pesado, además de promover la modernización de vías férreas, carreteras, túneles y puentes.

Pese a los avances, la Eurocámara apunta que existen "importantes barreras administrativas y financieras" a la movilidad militar, por lo que puede demorarse más de un mes el transporte de material militar a través de la UE.

Frente a esto, instan a los países de la UE y a la Comisión Europea a invertir más en infraestructuras de transporte, especialmente a lo largo de los cuatro corredores de movilidad militar de la UE. Para ello, piden agilizar los permisos y autorizaciones mediante la aplicación de una ventanilla única.

Aplauden la propuesta de más de 17.000 millones de euros en el próximo presupuesto europeo y piden a los Estados miembros que se abstengan de recortar la iniciativa. También se hacen eco de que modernizar 500 "puntos críticos" de infraestructura, como puentes o túneles, requeriría al menos 100.000 millones de euros.