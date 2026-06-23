La Eurocámara exige modernizar carreteras, puentes y ferrocarriles de la UE para que soporten el transporte militar

Archivo - Un militar dirige la carga de un vehículo de transporte pesado del Ejército sobre un vagón de plataforma ferroviaria en el marco de la operación Steadfast Dart 2025 - SHAPE OTAN - Archivo

BRUSELAS, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha exigido a las instituciones europeas y a los Estados miembro que prioricen la modernización de infraestructuras críticas de doble uso con el objetivo de reforzar la capacidad de disuasión y de respuesta de la Unión Europea ante posibles agresiones, en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Así se recoge en un informe aprobado por mayoría en las comisiones de Transportes y Turismo y de Seguridad y Defensa de la Eurocámara, en el que se insta a invertir más para adaptar carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y terminales de carga para que puedan soportar el transporte de tropas y material militar.

Los eurodiputados han fijado así su posición negociadora para negociar con el Consejo (Estados) las nuevas normas de movilidad militar de la Unión propuestas por la Comisión Europea, siempre y cuando el pleno de la Eurocámara dé su visto buena en la sesión plenaria que se celebrará la segunda semana de julio en Estrasburgo (Francia).

Además de que se destinen más dinero a mejorar infraestructuras críticas, el Parlamento Europeo ha pedido un fondo de solidaridad para agrupar y compartir las capacidades de transporte y logística de la UE y sus Estados miembro como vehículos, personal, unidades médicas, buques o trenes, con el fin de facilitar las operaciones de transporte militar a los países de la UE que lo necesiten, y que sea extendible a aliados de la OTAN y también a Ucrania y Moldavia.

Las comisiones del Parlamento también apoyan "superar las barreras administrativas" y "la fragmentación de los procedimientos nacionales" con la creación de un sistema de información digital que ayude a los países de la Unión a gestionar los permisos de transporte militar, los acuerdos de tráfico y los trámites aduaneros, como propuso el Ejecutivo comunitario.

Eso sí, proponen adelantar su introducción a 2027 (antes de la propuesta original de la Comisión de 2030) y garantizar su interoperabilidad con la OTAN. También han respaldado otras medidas para agilizar la concesión de permisos de transporte militar, mediante permisos permanentes y puntuales que se otorgarían en un plazo de un mes y dos días hábiles, respectivamente.

Los eurodiputados han reconocido que, en una situación de emergencia o crisis, las normas de transporte habituales y la capacidad de la red "resultan insuficientes para hacer frente a un aumento significativo del volumen, la frecuencia o la velocidad del transporte militar".

Por ello, han apoyado la creación de un Sistema Europeo de Respuesta Mejorada para la Movilidad Militar (EMERS, por sus siglas en inglés) que activaría medidas temporales para garantizar un transporte militar oportuno e ininterrumpido en toda la UE en caso de emergencia o crisis, minimizando al mismo tiempo las interrupciones del tráfico civil.

En tal escenario, el EMERS sería activado por el Consejo en un plazo de 48 horas tras una propuesta de la Comisión y permanecería en vigor durante un máximo de 12 meses, otorgando a las fuerzas armadas "acceso prioritario a la infraestructura de transporte".

En opinión de los eurodiputados, dicha situación de emergencia eximiría a todo el transporte militar de las restricciones de cabotaje y tráfico, y permitiría tiempos de conducción, pausas y períodos de descanso menos restrictivos, sin comprometer el bienestar de los trabajadores ni la seguridad del transporte.

Con todo, ambas comisiones han hecho hincapié en garantizar la complementariedad entre los esfuerzos de la UE y la OTAN para permitir "el movimiento rápido y fluido de las fuerzas aliadas en tiempos de paz, crisis o conflicto", incluso con socios cercanos como Ucrania y Moldavia.