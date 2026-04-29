La Eurocámara pide más firmeza contra los Estados miembro que infringen el Derecho de la UE

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ

BRUSELAS 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que inicie procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra los países de la UE que infrinjan "de forma clara y reiterada" el Derecho comunitario, así como contra aquellos que no apliquen o no cumplan las sentencias del propio TJUE.

Así lo han reclamado los eurodiputados tras aprobar con 416 votos a favor, 190 votos en contra y 15 abstenciones su informe anual sobre el seguimiento de la aplicación del Derecho de la UE entre 2023 y 2025, en el que también han lamentado que el Ejecutivo comunitario haya roto con 40 años de tradición publicando de informe anual el cumplimiento de cada Estado miembro en esta materia.

Según el texto, la Comisión debería iniciar procedimientos contra aquellos países que ignoren una ley repetidamente, llevándolos ante el alto tribunal de la Unión Europea de una forma más contundente, además de aplicando "de forma coherente" el mecanismo de condicionalidad por el que si un país no respeta valores básicos (como la democracia o los Derechos Humanos), se le corte la financiación comunitaria.

También han señalado que el medio ambiente fue el ámbito político con mayor número de procedimientos de infracción activos durante los años en cuestión, seguidos en el año 2023 por la energía y el transporte, en 2024 la justicia y los consumidores, y en 2025 la justicia, los consumidores y la energía.

Por otro lado, la Eurocámara ha instado a reforzar los mecanismos de alerta temprana para detectar problemas en la transposición de normas y ha pedido a la Comisión modernizar sus métodos de seguimiento. En este sentido, los eurodiputados abogan por el uso de "herramientas digitales" y portales multilingües que faciliten a ciudadanos y empresas el acceso a procedimientos de denuncia.

El texto aprobado subraya además que la simplificación normativa "no significa desregulación" y celebra los planes para someter la legislación a "pruebas de resistencia" que garanticen su eficacia sin aumentar la carga administrativa.

"Europa debe ofrecer resultados tangibles para las personas y las empresas. Esto implica garantizar que el Derecho de la UE se aplique de forma plena, justa y eficaz en todos los Estados miembro", ha indicado en declaraciones remitidas en un comunicado el ponente del informe, el eurodiputado liberal de Lituania Dainius Zalimas.

En su opinión, unas normas claras, una aplicación rigurosa y una simplificación inteligente "son esenciales" para reforzar tanto la competitividad como el Estado de Derecho en toda la Unión Europea.