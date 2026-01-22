La Eurocámara pide respeto a resultados electorales en Honduras y reconoce a Asfura como presidente electo

Archivo - Pleno del Parlamento Europeo - PROEXPORT - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha pedido respeto a los resultados electorales en Honduras, reconociendo a Nasry Asfura como presidente electo del país, en medio de las tensiones por las denuncias de fraude electoral y cuando la presidenta, Xiomara Castro, pide un nuevo recuento de "todos los votos".

En una resolución, los eurodiputados reconocen a Asfura como presidente electo y reclaman el fin de las hostilidades contra la oposición y el Consejo Nacional Electoral, reclamando a las autoridades hondureñas "respetar la voluntad de su pueblo".

La Eurocámara rechaza el recuento decretado por el gobierno saliente de Castro y afean la maniobra "inconstitucional" que supone "un ataque a la democracia hondureña".

Igualmente, denuncian el clima de violencia e intimidación hacia la oposición y los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de la polémica por los parones en el recuento y la proclamación de unos resultados que dieron la victoria por la mínima a Asfura, candidato al que apoyo públicamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los parlamentarios urgen a todas las partes a evitar "la retórica incendiaria y la violencia política", llamando a preservar la estabilidad y responder a los problemas a los que se enfrenta el pueblo hondureño.