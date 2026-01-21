La Eurocámara pide a la UE una respuesta firme ante "cualquier coerción" contra sus Estados miembro

Sesión plenaria del Parlamento Europeo - ALAIN ROLLAND

BRUSELAS, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Eurocámara ha pedido a las instituciones de la Unión Europa que respondan con "firmeza, colectividad y decisión" a "cualquier forma de coerción" contra los Estados miembro, después de que Estados Unidos haya amenazado a ocho países europeos en represalia a su despliegue militar en Groenlandia frente a la amenaza de Donald Trump de hacerse con el control de la isla.

En una resolución no vinculante aprobada por amplia mayoría este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), los eurodiputados han denunciado el uso de "amenazas comerciales unilaterales" y la "intimidación económica" contra Dinamarca y otros cinco Estados miembro de la UE "como forma de coerción".

El sábado, Trump anunció que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Reino Unido y Noruega, así como a otros seis países de la UE (Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia) por su participación en la 'Operación Resistencia Ártica' y hasta que se llegue a un acuerdo para la compra de Groenlandia.

Se trata de ejercicios impulsados por Dinamarca, a cuyo reino pertenece la isla del Ártico, y que han contado con el respaldo de los otros siete países mencionados por el presidente de Estados Unidos, quien declaró este despliegue, directamente, como una "amenaza" para la seguridad mundial.

PREOCUPACIÓN POR LA "INJERENCIA EXTRANJERA" DE EEUU

Tras lo que consideran como "amenazas" de Estados Unidos, los eurodiputados han lamentado en la resolución "el enfoque más transaccional del Gobierno estadounidense en política exterior", marcado por "un menor compromiso con el multilateralismo y la seguridad europea".

Ante esta situación, reclaman a la Unión Europea en su conjunto que aprenda de sus "vulnerabilidades", para "evitar quedar expuesta a la coerción en el futuro", con un mayor gasto en defensa, la coordinación de capacidades de defensa, así como con una mayor autonomía estratégica.

La Eurocámara también plantea "serias preocupaciones" sobre la "injerencia extranjera en Groenlandia", incluyendo acciones híbridas y amenazas explícitas de Estados Unidos "a la soberanía de Groenlandia", suponiendo un riesgo para los intereses estratégicos de la UE, la OTAN e incluso para el orden basado en normas.

El texto insta a una "respuesta unificada" de los Veintisiete y respalda la declaración conjunta realizada por varios Estados miembros de la UE el 6 de enero de 2026, en la que se afirma que el futuro de Groenlandia solo puede ser decidido por Dinamarca y Groenlandia.

Asimismo, expresa su alarma ante la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de diciembre de 2025 que, según los eurodiputados, "formaliza una política infundada de considerar a la UE, incluidos sus valores fundamentales, principios de gobernanza democrática y varios de sus objetivos fundamentales de seguridad, como opuesta a los intereses estadounidenses".

Reconociendo el papel vital de la OTAN y a Estados Unidos como aliado clave de Europa, el Parlamento también destaca la creciente imprevisibilidad y aislacionismo de la política exterior estadounidense, incluido el riesgo de retirada de tropas de Europa.

LA INFLUENCIA DE LA UE NO REFLEJA SU PODER ECONÓMICO

El texto aprobado en la Eurocámara constata que desde Ucrania hasta el Cáucaso, pasando por Oriente Medio y extendiéndose hasta el Ártico, la Unión Europa enfrenta "un arco de inestabilidad" a su alrededor, por lo que instan a las instituciones comunitarias a "no permitirse el lujo" de replegarse sobre sí mismas.

La UE, según defiende la resolución, "debe mantenerse abierta y comprometida", poniendo énfasis en su "visibilidad global e influencia política", que "a menudo no están a la altura de su impacto económico, financiero y diplomático".

Ante esta realidad, uno de los ponentes de la resolución, el eurodiputado alemán del PP David McAllister, ha afirmado que la UE debe fortalecer sus "alianzas globales" y mejorar su capacidad para "disuadir amenazas" y garantizar que la ampliación, la política de vecindad y la cooperación con democracias afines "contribuyan a su seguridad a largo plazo".

"Al mismo tiempo, la UE debe aumentar su visibilidad, perfeccionar su representación exterior y garantizar que sus instrumentos, desde las sanciones hasta la comunicación estratégica, se utilicen de forma eficaz y coherente", ha añadido.

Otro de los ponentes del informe, el socialista neerlandés Thijs Reuten (S&D, Países Bajos), ha indicado tras la votación que "las circunstancias actuales no dejan lugar a dudas" de que "Europa necesita una capacidad de defensa sólida, autónoma y operativa".

"Debemos ir más allá de los intereses nacionales a corto plazo y no solo completar un mercado único de defensa, sino también dar un verdadero sentido a la cláusula de asistencia mutua de la UE", ha sentenciado, reclamando que "Europa pueda valerse por sí misma".