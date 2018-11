Europa conmemora el centenario del Armisticio recordando que "nunca hay que dar la paz por sentada"

Actualizado 11/11/2018 9:40:02 CET

"Hemos sembrado juntos las semillas de la paz. La paz es algo precioso. Nunca hay que darla por sentada". Con este mensaje, la Unión Europea ha comenzado este domingo la conmemoración del centenario del Armisticio de 1918 que puso punto y final a la I Guerra Mundial, que tendrá París como escenario en una ceremonia repleta de líderes internacionales.

Uno a uno, los jefes de Estado y de Gobierno han comenzado a llegar esta mañana al Elíseo antes de partir al lugar de la ceremonia, frente al Arco del Triunfo. Los 70 mandatarios, aproximadamente, han sido recibido por el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian mientras el presidente, Emmanuel Macron, ultima los preparativos en su despacho.

En la otra punta del mundo, Australia ha sido el primer país en celebrar el centenario del fin de la guerra. Durante la ceremonia celebrada en Canberra, el primer ministro australiano, Scott Morrison, ha recordado el sacrificio de sus compatriotas, en especial durante la batalla de Fromelles, en el norte de Francia.

Más de 400.000 personas sirvieron en el Ejército australiano, durante la Primera Guerra Mundial, incluidas más de 300.000 que se desplegaron en el extranjero. Fallecieron casi 62.000.

En Nueva Zelanda, las conmemoraciones comenzaron con dos minutos de silencio a las 11.00, hora local, en que entró en vigor el armisticio. A continuación, fueron lanzados al aire un centenar de disparos en el paseo marítimo de Wellington, mientras en todo el país sonaban las campanas de las iglesias.

