Evacuada la sede del partido izquierdista La Francia Insumisa tras "una amenaza de bomba"

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sede del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI) ha sido evacuada este miércoles tras "una amenaza de bomba", según ha confirmado el coordinador nacional de la formación, Manuel Bompard, sin que por ahora haya más detalles al respecto.

"La sede nacional de La Francia Insumisa acaba de ser evacuada tras una amenaza de bomba. Los servicios policiales se encuentran en el lugar", ha indicado en un mensaje en redes sociales, donde ha especificado que todos los miembros y empleados del partido "están a salvo".

El partido ha denunciado durante los últimos días varios incidentes y ataques contra sus sedes a raíz de la muerte de Quentin Deranque, un ultraderechista que falleció por enfrentamientos con activistas antifascistas en la ciudad de Lyon. El martes fueron detenidas nueve personas, entre ellas un asistente parlamentario de un diputado de LFI, por su supuesta vinculación con el suceso.

El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, ha instado a LFI a "no mantener la más mínima ambigüedad con ningún movimiento violento" si las conclusiones de la investigación sobre la muerte de Deranque implican finalmente a la Joven Guardia, un grupo antifascista fundado por Arnault y cercano al partido político.

Por su parte, el presidente de Agrupación Nacional (AN), Jordan Bardella, ha afirmado que el líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, tiene "una enorme responsabilidad moral y política", mientras que un fiscal de Lyon ha abierto una investigación por homicidio involuntario, a pocas semanas de las elecciones municipales en Francia.