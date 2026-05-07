Evacuadas 350 personas de tres edificios en Rzhev, Rusia, tras un ataque con drones ucranianos

Archivo - Lugar de la explosión en un edificio de apartamentos tras el derribo de un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania por sistemas de defensa aérea rusos en Tver, Rusia - Europa Press/Contacto/Dmitry Boikov - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia y de la región de Tver, en el oeste del país, han facilitado en la madrugada de este jueves la evacuación de los 350 residentes de tres edificios dañados en la ciudad de Rzhev, tras un ataque con drones atribuido a Ucrania, si bien no ha habido víctimas de ningún tipo.

"Una losa del techo de un edificio residencial de cinco plantas resultó dañada. Las ventanas de este edificio y de otros dos edificios vecinos de cinco plantas sufrieron roturas parciales. Afortunadamente, no hubo heridos", ha explicado el gobernador del óblast de Tver, Vitaly Korolev, en un mensaje difundido en redes en el que apunta que la ciudad de Rzhev "ha repelido un ataque de drones enemigos".

Al hilo, ha querido elogiar la coordinación entre las administraciones regional y nacional después de que "los 350 residentes de los edificios, entre ellos 60 niños fueran evacuados rápidamente y alojados en un hotel local". Con todo, el dirigente ha apuntado que "los servicios de emergencia ya han inspeccionado los techos y las viviendas para garantizar la seguridad", y las autoridades han decidido "permitir que los residentes regresen a sus apartamentos".

OTRO ATAQUE UCRANIANO DEJA TRECE HERIDOS EN BRIANSK

En la misma noche, el gobernador de la región de Briansk --en el oeste, pero ya fronteriza con Ucrania--, Alexander Bogomaz, ha denunciado otro ataque contra "edificios residenciales y civiles" en el distrito de Bezitski, en Briansk.

"Trece personas, entre ellas un niño, han resultado heridas", ha informado en un mensaje en redes donde ha precisado que "las víctimas han sido trasladadas al hospital" para recibir la atención médica necesaria. En total, "dos edificios de apartamentos, más de 20 viviendas y 40 vehículos han sufrido daños", ha señalado Bogomaz.