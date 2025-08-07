Evacuadas casi 500 personas de la región siria de Sueida

Convoy con ayuda humanitaria se dirige a Sueida, en el suroeste de Siria - Europa Press/Contacto/Ammar Safarjalani

El Observatorio Sirio de DDHH eleva a 1.568 los muertos en los enfrentamientos, 349 de ellos ejecutados

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 500 personas han sido evacuadas este miércoles de la gobernación siria de Sueida, en el suroeste del país, en un operativo realizado por la Media Luna Roja Siria a través del corredor de Busra al Sham, reabierto esta semana tras los nuevos combates entre fuerzas gubernamentales y facciones locales.

Fuentes de la organización han confirmado a la agencia de noticias estatal SANA que 492 personas han salido de esta región repartidas en once autobuses, como parte de los esfuerzos para asegurar la evacuación y la atención de civiles.

También a través del cruce Busra al Sham, ha entrado el mismo día un convoy compuesto por hasta 40 camiones con alimentos y suministros básicos proporcionado por Arabia Saudí, a través del Centro Rey Salmán para la Ayuda y el Socorro Humanitario (KSrelief).

El Gobierno sirio anunció a mediados de julio un alto el fuego en la gobernación de Sueida y el despliegue de sus fuerzas de seguridad para preservar el cese de hostilidades tras una semana de combates entre beduinos afines a las autoridades de Damasco contra milicias de la minoría drusa que han dejado hasta hoy más de 191.000 desplazados, según estimaciones de Naciones Unidas.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha elevado a 1.568 los muertos a consecuencia de estos enfrentamientos iniciados el 13 de julio --además de las víctimas de los ataques que en esos días ejecutó Israel contra la región alegando una supuesta defensa de la minoría drusa--, y ha denunciado que esta cifra incluye 349 civiles que han sido ejecutados.