El ex primer ministro Alexis Tsipras perfila el lanzamiento de un nuevo partido político en Grecia

Archivo - Alexis Tsipras, el ex primer ministro de Grecia y antiguo líder de Syriza. - Christophe Gateau/dpa - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Alexis Tsipras, el ex primer ministro de Grecia y antiguo líder de la Coalición de la Izquierda Radical, conocida como Syriza, ha revelado este lunes que se encuentra perfilando el lanzamiento de un nuevo partido político, un acto que se hará oficial el próximo 26 de mayo.

Tras meses de especulaciones sobre su posible regreso oficial al mundo de la política, Tsipras finalmente ha dado un paso al frente y ha anunciado en un vídeo difundido a través de redes sociales que "el momento es ahora". En estas imágenes se puede observar la fecha exacta del lanzamiento, revelada una semana antes.

A principios de este mes, Tsipras presentó un manifiesto político sobre qué medidas debe adoptar la izquierda griega para volver al Gobierno, un documento que fue presentado por un grupo de trabajo del instituto que lleva su nombre. Este manifiesto busca aunar las "tres tendencias principales dentro de la izquierda: los verdes, los socialdemócratas y la izquierda radical".

En abril, el político griego afirmó que no permanecería en "silencio" y dijo tener "responsabilidad" a la hora de "contribuir a restaurar la estabilidad y la normalidad" en Grecia. Así, instó a una "izquierda que gobierne", centrada en "soluciones prácticas" más que en hacer oposición.

Para ello, aseguró que estaba interesado en "reformar la política" en términos más generales en vez de en encabezar un partido con un "rol complementario", según informaciones del diario 'Kathimerini'. Las próximas elecciones generales en Grecia están previstas para el año 2027.