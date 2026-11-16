El ex primer ministro Imran Jan reclama desde la cárcel en Pakistán tratamiento médico urgente para él y su mujer

Archivo - Marcha en Hiderabad por la excarcelación del ex primer ministro, Imran Jan (imagen de archivo) - PPI / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro y líder opositor de Pakistán, Imran Jan, ha reclamado desde la cárcel a las más altas instancias judiciales del país que aprueben tratamiento médico urgente para él y para su mujer, la ex primera dama Bushra Bibi, también encarcelada, tras avisar de que el estado de salud de ambos se ha deteriorado sensiblemente estos últimos meses y denunciar que el Gobierno parece impedir cualquier tipo de asistencia.

Jan fue condenado por vez primera a pena de cárcel en agosto de 2023 en la primera de una retahíla de sentencias de prisión por una amplia variedad de cargos que tanto el ex primer ministro como su mujer han denunciado como una conspiración política orquestada por su gran rival, el ex primer ministro Nawaz Sharif --cuyo hermano menor, Shehbaz Sharif, ejerce ahora mismo como jefe del Gobierno paquistaní-- con la colaboración de Estados Unidos.

"El confinamiento solitario prolongado y la ausencia de cualquier interacción humana significativa han pasado factura a mi salud mental", ha lamentado Jan a través de una carta publicada en redes sociales por su abogado, Salman Safdar, y dirigida a los tres presidentes del Supremo, del Constitucional, y del Alto Tribunal de Islamabad.

En ella, Jan ha denunciado que lleva tiempo sin reunirse con su esposa porque las autoridades penitenciarias "se están saltando semana tras semana, sin motivo ni explicación" las visitas semanales estipuladas dentro de su régimen de detención.

Jan ha avisado de que su mujer tiene graves problemas de visión que en cualquier otro caso, a su entender, conllevarían su excarcelación por motivos humanitarios. El propio ex primer ministro también ha alertado de que el confinamiento al que está sometido ha provocado que su presión arterial "se haya vuelto incontrolable".

"Los médicos ahora me dicen que soy muy vulnerable a sufrir una hemorragia cerebral y un paro cardíaco, y que mi corazón ya ha sufrido daños. A mis 74 años, este estado implacable me lleva a un lugar del que tal vez no regrese con vida", ha argumentado Jan.

El ex primer ministro ha reducido su carta a dos peticiones: que las autoridades cumplan con las condiciones de su detención en lo que a contactos con la familia y abogados se refiere, y que proporcionen al matrimonio el tratamiento médico que ambos necesitan.

"Sólo podré demostrar mi inocencia si sigo con vida. Hago un llamamiento a sus señorías, basándose en los motivos más básicos de la compasión humana, para que me hagan justicia antes de que sea demasiado tarde", ha concluido.