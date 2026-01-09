El ex primer ministro japonés Shigeru Ishiba viajará a Emiratos como enviado especial de Takaichi

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro japonés Shigeru Ishiba iniciará el próximo 15 de enero un viaje a Emiratos Árabes Unidos (EAU) como nuevo enviado especial de su sucesora, Sanae Takaichi, para la región.

El enviado la primera ministra de Japón preside la Liga Parlamentaria Japón-Emiratos Árabes Unidos relizará la visita del 15 al 17 de este mes, ha confirmado el Ministerio de Exteriores nipón en un breve comunicado.

Se prevé que durante su visita Ishiba mantenga reuniones de alto nivel con alto cargos del país del Golfo con la vista puesta en reforzar las relaciones bilaterales y preparar la próxima visita del presidente de Emiratos Árabes a Japón prevista en febrero.

El exmandatario de Japón dimitió el pasado septiembre ante la oleada de críticas en su contra y tras las divisiones crecientes en el seno de su formación, el Partido Liberal Demócrata (PLD). Esta maniobra permitió a la conservadora minista del Interior Sanae Takaichi acceder al cargo en octubre y convertirse así en la primera mujer elegida como primera ministra de Japón.