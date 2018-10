El ex primer ministro de Malasia Nayib Razak denuncia limitaciones a sus libertades por la congelación de sus cuentas

Publicado 11/07/2018 20:51:06 CET

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro de Malasia Nayib Razak ha denunciado este miércoles que sus libertades personales se han visto coartadas por la decisión de las autoridades de congelar sus cuentas bancarias y ha resaltado que él "también tiene facturas que pagar".

"Muchos no saben que mi cuenta personal, que he mantenido durante años, fue congelada también la semana pasada", ha dicho, antes de sostener que esta cuenta "no tenía transacciones" y era sólo usada para recibir su salario como parlamentario y su pensión.

"Me di cuenta de que estaba congelada cuando un cheque emitido para el pago del tratamiento médico de mi hija fue rechazado", ha detallado, al tiempo que ha denunciado la actuación "draconiana" de las autoridades contra él.

Nayib ha argumentado que "como cabeza de familia, tiene facturas que pagar" y ha apuntado que la decisión de las autoridades de congelar su cuenta bancaria le ha causado "dificultades", según ha recogido el diario local 'New Straits Times'.

El ex primer ministro se ha declarado no culpable de los cargos que se le imputan en la investigación sobre la malversación y el desvío de millones de dólares del fondo estatal 1MDB, creado hace casi una década, durante su mandato como jefe del Gobierno.

La Fiscalía de Malasia ha presentado cargos contra él en relación con una transferencia de 42 millones de ringgits (alrededor de 8,5 millones de euros) realizada por SRC International, una antigua subsidiaria de 1MDB, con destino a la cuenta de Nayib.

Cada uno de los cuatro cargos presentados en su contra conlleva una pena de prisión de hasta 20 años. Los cargos por el supuesto uso de su puesto para lucrarse también conllevan una multa de cinco veces el valor del que se haya lucrado. El juez ha impuesto a Nayib, que se ha declarado inocente, libertad bajo fianza de un millón de ringgits.

El ex primer ministro malasio fue detenido la semana pasada cuando se encontraba en su residencia del barrio Jalan Langgak Duta, en Kuala Lumpur. Nayib ya acudió a declarar en el marco de esta investigación ante los agentes de la MACC a finales de mayo.

La investigación de la Comisión Anticorrupción de Malasia sobre Nayib está relacionada con una transferencia de cerca de 10,6 millones de dólares realizada a una cuenta de Nayib por la firma SRC, integrada en el fondo 1MDB.

Esta cantidad es solo una fracción de los miles de millones de dólares supuestamente malversados desde el fondo estatal creado por Nayib durante su mandato y que ha generado un escándalo que marcó el final de su etapa en el poder y que llevó a su derrota en las elecciones parlamentarias del pasado 9 de mayo, en las que logró la victoria el partido del ex primer ministro Mahathir Mohamad.