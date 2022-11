El ex primer ministro de Pakistán dice que estaba al tanto de una conspiración para asesinarlo

Archivo - El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan

Archivo - El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan - Pradeep Dambarage/ZUMA Wire/dpa - Archivo

Vuelve a acusar al primer ministro, al ministro del Interior y al jefe de los Servicios de Inteligencia

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan ha asegurado este viernes que estaba al tanto de la conspiración para acabar con su vida que estuvo a punto de fructificar el jueves cuando recibió los disparos de un individuo durante una escala en la ciudad de Wazirabad, durante su larga marcha de protesta a la capital, Islamabad.

"El día antes me enteré de que iban a matarme entre Wazirabad y Gujarat", ha declarado Jan durante su primera comparecencia pública tras el intento de atentado, que ha realizado desde el hospital Shaukat Janum, de Lahore, en silla de ruedas, bata de paciente y con las dos piernas escayoladas, según medios locales.

Como ya hizo previamente, el ex primer ministro ha acusado de esta "conspiración" al primer ministro, Shebhaz Sharif; al ministro del Interior, Rana Sanulá, y al jefe de los Servicios de Inteligencia Militar de Pakistán, el general Faisal Nasir, antes de describir detalles del ataque.

Según su propio relato de los acontecimientos, el ex primer ministro ha descrito que había al menos "dos tiradores" y que se cayó al suelo cuando recibió la primera salva de disparos. Uno de los atacantes, que ha sido detenido, se ha identificado como un extremista, pero "ese de extremista no tenía nada" sino que formaba parte de un "plan detrás del atentado".

"Para cuando me dispararon de nuevo, ya había dos personas abriendo fuego. Si las dos salvas de disparos hubieran ocurrido al mismo tiempo, no habría sobrevivido. Creo que debido a que me caí al suelo la primera vez, el primer tirador pensó que había muerto y se dio a la fuga", ha argumentado.

El médico personal del partido del ex primer ministro Pakistan Tehrik e Insaf (Movimiento por la Justicia o PTI), el doctor Faisal Sultan, ha confirmado poco antes de la rueda de prensa que Jan recibió el impacto de al menos cuatro disparos en las dos piernas.

Asimismo, Sultan ha exhibido una radiografía de una pierna del ex primer ministro en la que aparecen fragmentos de los proyectiles en una de sus piernas, que han roto su tibia y acabado peligrosamente cerca de una arteria.

EL GOBIERNO PAQUISTANÍ REPUDIA LAS ACUSACIONES

El Gobierno paquistaní ha respondido a estas acusaciones de la misma forma que lo hizo el jueves: repudiando todas las declaraciones del ex mandatario. "Todavía se piensa que con todo este drama y contando historias falsas puede engañar a la gente el tiempo que le dé la gana", ha lamentado la ministra de Información paquistaní, Marriyum Aurangzeb.

"De tanto mentir ha empezado a creerse que dice la verdad", ha añadido la ministra, que se ha hecho eco del rechazo manifestado poco antes por el ministro del Interior en comentarios a Geo TV.

"No ha hecho más que decir mentiras sin presentar una sola prueba de sus acusaciones", ha denunciado Sanulá.

Mientras tanto, miles de simpatizantes de Jan están protagonizando este viernes violentos enfrentamientos contra la Policía por todo el país tras el intento de asesinato sufrido este pasado jueves por el líder del PTI.

El partido ha confirmado el comienzo de marchas de protesta en las principales ciudades del país, comenzando por Islamabad y siguiendo con Karachi, Lahore, Quetta, Peshawar, Malakand, Rajanpur, Bahawalnagar, Muzaffargarh y Kohat, entre otras, que han terminado degenerando en enfrentamientos de mayor o menor intensidad con las fuerzas de seguridad.

En este sentido, el ex primer ministro ha declarado su intención de proseguir con la marcha a la capital una vez reciba el alta médica. "En cuanto me ponga bien daré la orden hacia Islamabad para volver a salir a las calles, porque este país no está hecho para el esclavismo", ha declarado.

El actual secretario general del PTI, Asad Umar, ha convocado para mañana sábado nuevas protestas multidudinarias en el país a partir de las 17.00, hora local (las 13.00 en la España peninsular).

"Habrá protestas en todas las ciudades del país", ha asegurado Umar antes puntualizar que "los equipos locales del partido anunciarán los lugares de las marchas" a su debido tiempo.