El ex primer ministro paquistaní Imran Jan prepara una marcha multitudinaria de protesta contra su inhabilitación

Archivo - Enfrentamientos entre la Policía de Pakistán y seguidores del ex primer ministro Imran Jan - Ppi/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan ha anunciado que la semana próxima convocará una "larga marcha" sobre la capital, Islamabad, en la que espera reunir a cientos de miles de simpatizantes para protestar la inhabilitación de la que fue objeto el pasado viernes por supuestas prácticas corruptas.

La decisión de la Comisión Electoral de Pakistán, válida por cinco años, es otro episodio más de la larga crisis política que tiene en su epicentro al ex primer ministro, depuesto en moción de censura el pasado mes de abril por lo que considera una conspiración internacional al servicio de su gran enemigo político, el también ex primer ministro Nawaz Sharif.

En una rueda de prensa a última hora del sábado y recogida por el diario 'Dawn', Jan reitera una vez más que su gran objetivo es "deshacerse de este gobierno" liderado por Shabhaz Sharif y espera que la marcha en preparación se convierta en la herramienta para conseguirlo.

"Anunciaré la fecha de la marcha el jueves o el viernes que viene aunque me detengan antes", ha asegurado el ex mandatario. La Comisión, cabe recordar, ha abierto la puerta al procesamiento penal de Jan por no desvelar los detalles de los regalos que recibió durante su etapa en el poder de gobiernos extranjeros, a pesar de la existencia de una institución específica responsable de canalizar estas entregas.

"Esta vez, la marcha será pacífica y la gente va a disfrutar de ella", ha asegurado Jan tras los incidentes del viernes en varias ciudades del país, comenzando por la capital, escenario de protestas multitudinarias de sus seguidores que obligaron a una intervención policial.