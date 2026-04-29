El ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra saldrá de prisión el 11 de mayo

Archivo - El ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra. - Europa Press/Contacto/Nattaphon Phanphongsanon

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Tailandia han informado este miércoles de que el ex primer ministro Thaksin Shinawatra saldrá de prisión el próximo 11 de mayo tras permanecer un año encarcelado en el marco de la sentencia impuesta el año pasado en su contra al ser hallado culpable de haber exagerado supuestamente la gravedad de su estado de salud y evitar ser trasladado a una cárcel en vez de permanecer bajo custodia en un hospital cumpliendo condena.

El Departamento de Servicios Penitenciarios del país ha indicado que Thaksin, de 76 años, ya está a punto de cumplir su condena y que, por ende, podrá abandonar la cárcel en la que se encuentra, si bien tendrá que hacer uso de un brazalete electrónico durante el tiempo restante.

La junta encargada de tomar la decisión sobre su puesta en libertad ha tardado aproximadamente tres horas en aprobar la medida de libertad condicional tras revisar una lista de más de 500 reclusos que cumplían los requisitos, entre ellos Thaksin, según informaciones recogidas por la cadena de televisión PBS.

Thaksin volvió a Tailandia el 22 de agosto de 2023 tras más de 15 años autoexiliado. Entonces, el multimillonario y líder 'de facto' del partido Pheu Thai --que lleva décadas en el centro de la política tailandesa-- fue condenado a ocho años de prisión por corrupción, si bien posteriormente fue sujeto a un indulto que le permitió reducir su condena a un año por abuso de poder y conflicto de intereses.

Para cumplir ese año de prisión, fue trasladado a la cárcel de Remand, en Bangkok, pero fue enviado tan solo horas después al Hospital General Policial, donde permaneció hasta su puesta en libertad condicional a principios de 2024, un caso que provocó críticas sobre un posible trato de favor y que llevó finalmente al Tribunal Supremo a concretar que ese tiempo no computaría como pena de cárcel efectiva.