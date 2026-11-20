Archivo - El ex primer ministro francés, Dominique de Villepin. - Pierre Teyssot / Agf / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro de Francia, Dominique de Villepin, ha anunciado este viernes su candidatura a las elecciones presidenciales de Francia, previstas en abril, tras denunciar una democracia "paralizada" con un presidente "fantasma", en referencia a Emmanuel Macron, y que se encuentra secuestrada por "dos grandes fuerzas de la radicalidad", en referencia a Agrupación Nacional y La Francia Insumisa.

En una declaración ante la prensa, De Villepin ha confirmado el paso alegando el "deterioro" de Francia y el "espíritu de muerte" que se está apoderando de los franceses. "Todas estas son razones que me llevan hoy a decir ante ustedes: soy candidato a las elecciones presidenciales de 2027", ha señalado.

Ex primer ministro entre 2005 y 2007, bajo la Presidencia de Jacques Chirac, ha llamado a superar las divisiones en una vida política que se encuentra "secuestrada" por dos bloques enfrentados de ultraderecha y extrema izquierda.

El político centrista ha atribuido esta decadencia a Macron, de quien ha dicho que es "un presidente fantasma" con un Gobierno "acorralado" y "zombie" que "no sabe hacia dónde dirigir sus esfuerzos". Según ha afirmado, el macronismo "ha abierto el camino a estas dos corrientes radicales" en un contexto de enfrentamiento de "unos franceses contra otros".

Fiel colaborador de Chirac, De Villepin ocupó la cartera de Exteriores entre 2002 y 2004 cuando pasó a tener relevancia internacional al encarnar el rechazo a la invasión estadounidense de Irak en largos debates en el Consejo de Seguridad de la ONU. Posteriormente, se desempeñó como ministro del Interior y primer ministro.