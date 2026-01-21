La ex primera ministra de Ucrania denuncia a las agencias anticorrupción por prevaricación en su contra

Yulia Timoshenko, ex primera ministra de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Aleksandr Gusev

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ex primera ministra de Ucrania Yulia Timoshenko ha denunciado a las agencias anticorrupción ante la Fiscalía General por un delito de prevaricación, relacionado con la presentación de "pruebas falsas" contra ella en un caso de compra de votos en el Parlamento. "Es imposible encontrar justicia en el país", ha protestado.

Timoshenko ha lamentado que los tribunales no hayan tenido en cuenta las alegaciones presentadas contra la Fiscalía Especializada en Anticorrupción (SAPO) y la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), quienes la llevaron ante la justicia "a sabiendas de su inocencia mediante la falsificación de pruebas".

"Desafortunadamente, en la Ucrania moderna, la represión contra la oposición continúa. Es sucia y fraudulenta. Pero todos entienden quiénes son los criminales y quiénes han defendido los intereses del país durante tantos años", ha dicho.

De igual forma, ha adelantado que recurrirán la decisión que este miércoles han tomado los tribunales de embargar una parte de sus bienes. "Lo impugnaremos", ha afirmado en un comunicado.

En base a unos audios, las agencias anticorrupción acusaron a Timoshenko de haber sobornado con hasta 10.000 dólares mensuales a diputados del partido Servidor del Pueblo del presidente, Volodimir Zelenski. "Se suponía que los parlamentarios recibirían instrucciones sobre cómo votar y sobre cómo abstenerse", apuntaron.

Timoshenko --primera ministra de Ucrania brevemente en 2005 y después entre 2007 y 2010, así como líder del partido Patria-- ha rechazado las acusaciones y ha argumentado que dichos audios no tienen nada que ver con ella. En estas grabaciones se constaría, por ejemplo, cómo instruyó a varios diputados a votar sobre una nueva serie de designaciones, como las de los nuevos ministros de Defensa y Energía.

Así, ha denunciado que se trata de una persecución política con vistas a no permitir su participación en las próximas elecciones en Ucrania, sin fecha prevista mientras continúe la guerra con Rusia.