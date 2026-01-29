La excandidata correísta González rechaza el allanamiento de su domicilio y acusa al Gobierno de corrupción

Archivo - La política ecuatoriana y excandidata de Revolución Ciudadana Luisa González - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La excandidata de Revolución Ciudadana (RC) Luisa González ha rechazado este miércoles el allanamiento de su domicilio por parte de la Fiscalía de Ecuador --bajo sospechas de que habría recibido dinero de Venezuela para financiar su campaña de 2023--, alegando que las autoridades ecuatorianas quieren "tapar la corrupción" del Gobierno y desviando a su vez la acusación en su contra a la exdirigente de su mismo partido Marcela Aguiñaga.

"Allanan mi domicilio y no sabemos si lo hacen para tapar la corrupción de este Gobierno", ha alegado en una intervención en la sede de su partido de la que ha compartido en redes sociales varios fragmentos en los que vincula a múltiples figuras cercanas al presidente y a su Ejecutivo con el narcotráfico, lamentando que no se hayan producido allanamientos en estos casos.

Asimismo, ha instado a los agentes de la Fiscalía a dirigirse al Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia y del Gobierno, si "quieren algún delito", aunque ha asegurado que no encontrarían a nadie "porque el turista (...) nunca está", en alusión a Noboa y a su agenda exterior.

Al hilo, González ha tachado al Ejecutivo de ser "el Gobierno de la corrupción (...), del tráfico de cocaína (y) de la muerte", calificando al mandatario de "niño llorón" y acusándolo de "salir corriendo" del país cuando el electorado ecuatoriano rechazó las cuatro propuestas presentadas por el Gobierno en el referéndum constitucional y consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

"La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela ni de ningún cartel, ni de nadie", ha defendido paralelamente, alegando que Noboa y la Fiscalía "quieren eliminar a los opositores", según ha recogido el diario 'Primicias'.

La operación por el conocido como caso 'Caja Chica' también ha incluido el allanamiento de los domicilios del diputado de RC Patricio Chávez y de Andrés Aráuz, compañero de fórmula de González para las elecciones de 2023 y antiguo jefe del partido además candidato presidencial en las de 2021, entre un total de ocho personas investigadas por la supuesta financiación irregular de la campaña para las elecciones de 2023, en las que González perdió en segunda vuelta con el ahora presidente, Daniel Noboa.

Con todo, González --que en caso de ser declarada culpable de delincuencia organizada para blanquear dinero recibiría una sentencia de hasta 30 años de cárcel-- ha desviado la acusación a quien entonces era la presidenta de Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga.

Ésta, por su parte, ha lamentado que "la política" haya vuelto a caer en "acusaciones y allanamientos" y ha rechazado la acusación alegando que no fue parte del equipo de campaña y que ya había renunciado a la presidencia del partido cuando se presentaron las cuentas electorales de la formación, según ha recogido el diario 'El Telégrafo'.

Se trata del segundo caso que se le abre a la campaña de González, quien dejó de ser secretaria general del partido el 18 de enero. Ese mismo día, recibió una notificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por unas presuntas infracciones en la financiación y los gastos electorales durante la campaña.