El excandidato Andrónico Rodríguez acusa a Morales de "celebrar" la victoria de la derecha: "Destruyó todo"

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado y candidato en las pasadas elecciones de Bolivia, Andrónico Rodríguez, ha acusado al expresidente Evo Morales de "celebrar" el triunfo de la derecha, después de hacer campaña por el voto nulo en la primera vuelta y asegurar que Rodrigo Paz venció gracias al apoyo de sus seguidores.

"Una cosa es demostrar madurez política y reconocer los resultados, pero llegar al extremo de festejar y hasta arrogarse y atribuirse la victoria de la derecha es de mucha inmoralidad", ha dicho Rodríguez, acusando a Morales de traicionar a las bases y de destruirlo todo en su intento por lograr presentar una candidatura.

Rodríguez ha remarcado que Morales "no logró ni un solo objetivo" durante la campaña, entre ellos conseguir que la Justicia le habilitara para presentarse, o que el voto nulo lograra superar el 50 por ciento en la primera vuelta, tal y como estuvo reclamando a su potencial electorado.

Las críticas de Rodríguez apuntan hacia unas declaraciones de Morales después de la segunda vuelta en las que atribuía al apoyo de sus electores el triunfo de Paz. "Ganaron con el voto evista, el voto de los indignados", dijo el expresidente.

"¿Dónde quedó todo su discurso de izquierda radical? En la nada", ha afeado en X un Rodríguez que logró el 8,5 por ciento de los votos bajo las siglas de coalición progresista Alianza Popular en la primera vuelta, gracias a lo cual será la cuarta fuerza con mayor representación en la Cámara Baja de la Asamblea Legislativa.

Rodríguez ha terminado advirtiendo al "evismo que hoy festeja la victoria de la derecha", de que pronto verán como ese binomio que conforman Rodrigo Paz y su 'segundo', Edman Lara, se unirán al resto de las derechas para utilizar el poder del Estado "en contra de la verdadera izquierda" y del propio Morales.