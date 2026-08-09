El excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai pasa a líderar la cúpula de seguridad de Irán

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai se ha convertido en el jefe del máximo órgano de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad, en el que ejercerá ahora como secretario y representante del líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Rezai, de 71 años, se convierte en el enlace principal entre el Ejército, el Gobierno y el estamento clerical que dirige el país, tras haber ocupado puestos de enorme importancia dentro del organigrama político iraní durante su larga carrera: además de comandar a la todopoderosa Guardia Revolucionaria, ha sido vicepresidente para Asuntos Económicos o secretario del Consejo del Discernimiento, un enlace entre el Parlamento y el Consejo de los Guardianes, encargado de vetar a los candidatos presidenciales o a los miembros de la Asamblea de Expertos que acaban eligiendo al líder supremo.

Por ello, y considerando "su valiosa experiencia", Jamenei ha designado al excomandante al frente de este organismo con las bendiciones del presidente del país, Masud Pezeshkian, o de otro hombre clave como es el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní Mohamed Baqer Qalifab.

El predecesor de Rezai, Mohamed Baqer Zolghadr, pasa a ocupar un cargo de gran reputación como asesor político del ayatolá Jamenei. Zolghadr, cabe recordar, asumió la jefatura del Consejo Supremo de Seguridad después de que el hasta entonces jefe del organismo y antiguo negociador nuclear y expresidente del Parlamento Alí Lariyani murió en un ataque israelí durante los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a principios de este año.