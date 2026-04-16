El exdiputado y empresario ruso, Malik Gaisin, condenado a 14 años de prisión por malversación de fondos

La bandera nacional de la Federación de Rusia, ondeando al viento en un mástil en San Petersburgo. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de la Asamblea Federal y empresario ruso, Malik Gaisin, ha sido condenado este jueves a 14 años de prisión y a una multa de veinte mil euros por cargos de malversación de fondos y abuso de poder durante su carrera política.

Un tribunal regional de Ekaterimburgo, en el sureste del país, ha declarado culpable al exdirigente político de tres cargos por malversación de fondos a gran escala y otro por abuso de poder durante su etapa como diputado en la segunda legislatura rusa, presidida por Boris Yeltsin entre 1996 y 2000. La defensa ha insistido en la inocencia del empresario, que podrá recurrir la sentencia.

Según las investigaciones, Gaisin habría desviado durante años fondos de la empresa Iset Plant OJSC, productora de componentes de armas, a través de otras compañías de su propiedad y utilizando contratos de préstamo ficticios. La cifra total rondaría los cuatro millones de euros malversados, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

De esta manera, se cree que Gaisin abusó de su influencia como director ejecutivo y malversó fondos que le habían sido confiados, transfiriéndolos mediante acuerdos de préstamo a organizaciones bajo su control.