Exdirector del OIEA pide a los países del Golfo que hagan "todo lo posible" para frenar al "loco" de Donald Trump

Archivo - Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) - Europa Press/Contacto/Liu Xinyu - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exdirector general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Mohamed ElBaradei, ha apelado este sábado a los países del Golfo, así como a Naciones Unidas y otras potencias internacionales, para que intervengan con urgencia tras el ultimátum de 48 horas lanzado a Irán por el presidente estadounidense Donald Trump, al que ha tildado de "loco".

En un mensaje en árabe difundido en redes sociales, ElBaradei ha hecho un llamamiento directo a los gobiernos de la región, a los que ha pedido "por favor" que "hagan todo lo que esté a su alcance antes de que este loco (Donald Trump) convierta la región en una bola de fuego".

Asimismo, en otra publicación --escrita esta vez en inglés--, el exresponsable del OIEA cuestionó la falta de respuesta internacional ante la escalada de violencia en Oriente Próximo y ha interpelado directamente a la ONU, al Consejo Europeo y a Francia, China y Rusia. "¿¡No se puede hacer nada para detener esta locura!?", ha cuestionado.

En esta línea, ha criticado la imprevisibilidad del mandatario estadounidense y las consecuencias que su falta de transparencia puede comportar al conflicto en la región, lamentando que "Trump parece querer ponerle fin, pero no sabe cómo".

"Aún desconocemos si enviará soldados a Irán para intentar asestar un golpe decisivo, si declarará la victoria y se retirará, o si finalmente logrará algún tipo de acuerdo. Lo único que sabemos es que ha conseguido darle a Irán la ventaja en este conflicto, hundiendo la economía mundial y destrozando las alianzas más importantes de Estados Unidos", ha sentenciado.

Este llamado a la acción por parte de ElBaradei llega después de que el presidente de Estados Unidos haya avisado este sábado a las autoridades iraníes de que dentro de dos días expirará el ultimátum dado a Teherán para reabrir por completo el estrecho de Ormuz o pactar un acuerdo para poner fin a la guerra.

La amenaza del presidente de Estados Unidos ocurre al término de una semana en la que Irán ha descartado pactar un alto el fuego provisional con Estados Unidos, aunque sus autoridades han matizado que estarían dispuestas a negociar un final "definitivo y duradero", en palabras este sábado de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.

De hecho, este mismo sábado, el coordinador adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Alí Abdulahi, ha rechazado ese "inútil" y "estúpido" ultimátum y ha advertido de que, si Washington cumple sus amenazas, Teherán atacará "sin restricciones".