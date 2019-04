El exgobernador Bill Weld, primer rival republicano contra Trump

Publicado 16/04/2019 12:21:11 CET

WASHINGTON, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exgobernador de Massachusetts Bill Weld ha anunciado su candidatura a las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2020, por lo que se convierte en el primer rival del actual mandatario, Donald Trump, que intentará lograr el próximo año el que sería su segundo y último mandato.

"Me presento a la Presidencia de Estados Unidos", declaró Weld el lunes en la cadena CNN. "Me avergonzaría de mí mismo si no levantase la mano y me presentase", argumentó Weld, de 73 años y con dos mandatos como gobernador a sus espaldas --de 1991 a 1997--.

Weld, que en 2016 se presentó como compañero de fórmula del candidato del Partido Libertario, Gary Johnson, ha descartado presentarse como independiente si no arrebata la candidatura final a Trump. Sobre quién sería su potencial aliado en caso de derrota, ha apuntado: "No puedo decir que nunca apoyaría a un demócrata, pero sí que nunca apoyaré a Trump".