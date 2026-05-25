El exmarido de Sturgeon y ex alto cargo del SNP se declara culpable de malversar más de 460.000 euros

Archivo - La ex ministra principal de Escocia Nicola Sturgeon y su ex marido Peter Murrell en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Andrew Parsons - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Peter Murrell, ex marido de la líder del Partido Nacional Escocés (SNP) Nicola Sturgeon y ex alto cargo del partido, se ha declarado este lunes culpable de malversar más de 460.000 euros del partido tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en el marco del proceso que le juzga por enriquecimiento durante las dos décadas que fue alto cargo de la formación independentista.

En una vista ante el Tribunal Superior de Edimburgo, Murrell ha admitido su culpabilidad en virtud de un acuerdo con la Fiscalía negociado durante las últimas semanas, según informa el diario británico 'The Guardian'.

El expolítico, director ejecutivo del SNP, admite así cargos reducidos mientras que el tribunal ha fallado que quede en prisión preventiva. Murrell está acusado de desviar dinero del SNP para financiar un alto estilo de vida lujoso, entre otras cosas se investiga la compra de bienes de lujo como un automóvil Jaguar, una autocaravana de alta gama, una pluma de lujo y zapatos caros.

Las finanzas del SNP han sido objeto de sospecha durante los últimos años, principalmente a raíz de quejas presentadas en 2021 y relativas a las donaciones, incluyendo dudas relativas a los fondos al partido para una potencial nueva campaña para un referéndum en favor de la independencia.

Las sospechas sobre Murrell y Sturgeon precipitaron en 2023 la caída de la líder escocesa tras casi una década al frente del Gobierno escocés. Aunque la pareja fue detenida en ese momento nunca se llegó a procesarles y la justicia dejó de investigarles.

Sturgeon, que se divorció de Murrell en enero de este año, siempre ha defendido la transparencia de las cuentas y los fondos recaudados para la hipotética consulta.