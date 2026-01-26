La exministra del Interior británica Suella Braverman se une al partido ultraderechista de Farage

La exministra del Interior británica Suella Braverman junto al líder del partido Reforma, el ultraderechista Nigel Farage - Europa Press/Contacto/Stephen Chung

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exministra del Interior de Reino Unido Suella Braverman, impulsora de un polémico plan para expulsar a migrantes a Ruanda durante el mandato del conservador ex primer ministro Rishi Sunak, ha anunciado este lunes que se une al partido Reforma, liderado por el ultraderechista y euroescéptico Nigel Farage.

"Creo que, con mi corazón y mi alma, un futuro mejor es posible para nosotros. Por eso, me he unido a Reforma", ha expresado Braverman durante un mitin celebrado en Londres junto a Farage en el que ha señalado que hay dos opciones, o "continuar por un camino de decadencia" o "arreglar" el país, según ha recogido la cadena BBC.

Braverman, de origen indio, defendió cuando estaba al frente de la cartera del Interior entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, un proyecto con el que deportar a Ruanda a aquellos migrantes que cruzaran de manera irregular a territorio británico, muy cuestionado por organizaciones de Derechos Humanos.

En los últimos días, alrededor de una decena de conservadores han anunciado que se sumarán a las filas de Reforma, entre ellos la exministra de Cultura Nadine Dorries o el extitular de Economía Nadhim Zahawi, ambos bajo el mandato del ex primer ministro Boris Johnson.

También decidió pasarse a Reforma el diputado Robert Jenrick, que estuvo al frente de la cartera de Vivienda en la etapa de Johnson y ocupó distintos puestos de relevancia en gobiernos conservadores desde la época de Theresa May; quien fuera secretario político de Johnson, Danny Kruger, así como Andrea Jenkyns, que ocupó dos cargos en el Departamento de Educación durante el mandato conservador.

Los diputados Andrew Rosindell y Lee Anderson, además de los exdiputados Jake Berry y Jonathan Gullis, también forman parte de la cascada de salidas del Partido Conservador a Reforma. Estas maniobras tienen lugar de cara a las elecciones municipales y regionales que se celebran en Reino Unido el próximo 7 de mayo.