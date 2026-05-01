Expertos de la ONU denuncian la nueva ley israelí de pena de muerte como otra discriminación más hacia los palestinos

Imagen de archivo de militares israelíes en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, un grupo de expertos independientes de la ONU sobre esta cuestión, han condenado este viernes la nueva ley israelí que impone la pena de muerte a palestinos por delito de terrorismo por entenderlo como un nuevo episodio de segregación dado que la población israelí está exenta de esta normativa.

El Parlamento israelí, la Knesset, aprobó el 30 de marzo esta reforma legal que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo, pero solo para palestinos, ya que excluye a cualquier ciudadano de Israel, porque la responsabilidad del veredicto recae los tribunales militares israelíes que tienen jurisdicción exclusiva sobre la población palestina en los territorios ocupados.

La comisión percibe que se trata de un nuevo golpe de Israel a los Derechos Humanos, contraria a la moratoria 'de facto' sobre la pena de muerte declarada por las autoridades israelíes en 1962, y denuncia en particular que la ley prohíbe mecanismos para mitigar y conmutar una pena que debe aplicarse, según la normativa, en un plazo máximo de 90 días tras el veredicto final.

Esta reforma legal se añade a otras violaciones del derecho Internacional consagradas por Israel como por ejemplo la figura de la "detención administrativa" que capacita a las autoridades israelíes a retener sin expectativas de juicio a palestinos sospechosos de terrorismo (ahora mismo hay unos 3.385 en esta situación).

La comisión insta a Israel a que revoque inmediatamente la ley y, por extensión "ponga fin a todas sus prácticas que constituyen actos de segregación y discriminación racial" hacia los palestinos.