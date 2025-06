La expresidenta argentina Cristina Fernández pide a la Justicia que aclare si puede salir al balcón

"Pueden encerrarme, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino", dice en un mensaje de audio grabado a los manifestantes

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se encuentra bajo arresto domiciliario, ha pedido a la Justicia argentina que aclare si puede salir al balcón a saludar a sus seguidores en el marco de las manifestaciones que se llevan a cabo este miércoles en la capital, Buenos Aires.

Fernández ha presentado una instancia aclaratoria en la que pide a la corte que esclarezca si puede salir al balcón y si "tal comportamiento se encuentra prohibido, ya sea en forma total o parcial", además de "cuáles son los alcances de las restricciones" en virtud de su arresto domiciliario.

"Desde el inicio de este proceso, al igual que en todas las restantes causas penales que fueron iniciadas en su contra luego de que dejara de ser presidenta de la nación en el año 2015, ha cumplido con cada una de las obligaciones que le fueron impuestas, conducta que también mantendrá estrictamente en esta etapa de ejecución", reza el escrito publicado en sus redes sociales.

Asimismo, la expresidenta argentina ha pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 --compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso-- que "se provea esta aclaratoria a la mayor brevedad posible".

El fallo sobre su arresto domiciliario --que puede revocarse en caso de incumplimiento-- alude a que Fernández debe "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".

Miles de personas se han concentrado este miércoles en Plaza de Mayo en apoyo a la expresidenta, condenada a seis años de cárcel e inhabilitación de por vida por haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos.

Los manifestantes han podido escuchar un mensaje grabado de la expresidenta en la Plaza en el que confirma que tiene prohibido salir al balcón y en el que asegura que "menos mal" que no tiene "macetas con plantas" porque de tenerlas no las podría regar.

"Pueden encerrarme, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. No me dejan competir porque saben que pierden", ha expresado, agregando que "el modelo que encarna" el actual presidente, Javier Milei, es "insostenible en términos económicos".

Fernández ha asegurado además que "volverá" al poder y ha instado a la ciudadanía a "organizarse sin violencia, pero con coraje" con el objetivo de "defender la democracia". "Tenemos algo que ellos jamás van a tener ni van a poder comprar: tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria, ha resaltado, según han recogido los medios argentinos.